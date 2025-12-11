M jak miłość, odcinek 1898: To nagranie od Budzyńskiego dowodem na niewinność Magdy. Żona pogrąży Baczewskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Walka Andrzeja o uwolnienie Magdy w 1898 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca. Dzięki pomocy Joanny, żony Baczewskiego, Budzyński będzie miał w rękach dowód na to, że jego ukochana jest niewinna, że wrobił ją nie tylko "darczyńca" fundacji, ale także jego zleceniodawca, Błażej Święcicki (Adrian Budakow).

- To powinno wyczyścić pańską żonę z zarzutów - zapewni prawnika Baczewska, która przekaże mu nagranie obciążające Jana. Tym samym zemści się na nim za romans z sekretarką, o którym dowie się od Andrzeja i Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski).

Patrz też: M jak miłość, odcinek 1898: Magda wyjdzie z aresztu. Tak Andrzej przywita żonę na wolności - ZDJĘCIA

W 1898 odcinku "M jak miłość" Andrzej pokaże prokuratorowi nagranie od Baczewskiej

W 1898 odcinku "M jak miłość" Andrzej odwiedzi prokuratora (Marcin Kaleta), który prowadzi sprawę Magdy i pokaże mu filmik z przyznaniem się Baczewskiego do winy. Razem obejrzą to, co Baczewska nagra z ukrycia.

M jak miłość ZWIASTUN. Budzyński dzięki Marcinowi dojdzie, kto wrobił Magdę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. Magda w areszcie u kresu sił. Budzyński i Marcin znajdą sposób, by ją uwolnić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Muszę ci się pochwalić, że zrobiłem świetny interes. Wyświadczyłem komuś zaległą przysługę. Przy okazji zarobiłem całkiem niezłe pieniądze - Baczewski będzie dumny ze swojego osiągnięcia. - To nowość. Do tej pory jedyne co ci wychodziło, to kolejne długi. - Ale teraz okazało się, że działalność charytatywna może być nieźle opłacalna. Wszystkie moje długi spłaci pani prezes pewnej fundacji. Miała pecha. Zeszła za skórę komuś, komu nie powinna - wyjawi Baczewski żonie.

Baczewski na nagraniu żony w 1898 odcinku "M jak miłość" przyzna się do wrobienia Magdy

Nagranie od Baczewskiej w 1898 odcinku "M jak miłość" będzie dowodem na niewinność Magdy, na to, że prezes działał w zmowie ze Święcickimi, młodym hakerem, który z kolei wypełnia polecenia swojego starszego brata Kazimierza (Artur Paczesny).

- Facet praktycznie się przyznał. Sfingował całą akcję defraudacji. Moja żona jest niewinna! Została wrobiona - stwierdzi z pełnym przekonaniem Andrzej. - A jak pan wszedł w posiadanie tego wideo? - Dostałem od pani Baczewskiej - przyzna Budzyński. - Sprawdzimy to... - odpowie prokurator.

Filmik od żony Baczewskiego w 1898 odcinku "M jak miłość" wystarczy, żeby policja aresztowała nieuczciwego prezesa. Zatrzyma go aspirant Przewrocki (Remigiusz Jankowski), który jednak nie złapie Święcickiego. Haker ucieknie z Polski!