Miłość i nadzieja, odcinek 356: Pobita Bahar wróci do domu Kuzeya! Wmówi Naciye, Feraye, Hulyi i Yilidz, że ją zabije - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 356 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zacznie dobijać się do domu Kuzeya. Żona Bozbeya zacznie natarczywie dzwonić dzwonkiem, po czym zacznie walić pięściami w drzwi, w związku z czym Naciye, po podaniu kawy, poleci Yildiz czym prędzej je otworzyć.

- Dobry Boże, kto się tak dobija?! Dziewczyno, idź i zobacz - poleci jej Yildiz.

Oczywiście, w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz wykona polecenie i pójdzie otworzyć drzwi, gdzie po drugiej stronie będzie stać pobita Bahar z unieruchomioną ręką i ranami przy oku. Widok żony Kuzeya przerazi gosposię, a następnie i Naciye, Feraye oraz Hulyę, które na chwilę zastygną, gdy córka Cavidan powoli wkroczy do środka.

- Bahar… - zdołają tylko z siebie wykrzesać.

Bahar wrobi Kuzeya w pobicie przed najbliższymi w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale w tym momencie w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" głos przejmie Bahar, która zacznie wmawiać matce, siostrze, ciotce i gosposi Kuzeya, że to właśnie mąż ją tak załatwił, gdy dowiedział się, że sfałszowała podpis na papierach rozwodowych! A to oczywiście będzie kłamstwem, bo choć faktycznie wzburzony Bozbey złoży jej wizytę, gdy dowie się tego od Hulyi i Feraye, to jednak nie tknie jej palcem! A jego żona sama się tak urządzi, uderzając głową o ścianę!

Jednak oczywiście, w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jak zawsze przedstawi swoją historyjkę, która nie będzie miała nic wspólnego z prawdą. Ale "okoliczności" jak zawsze będą po jej stronie, bo przecież kobiety będą świadome wzburzenia Kuzeya.

- Kuzey… Kuzey mnie pobił, bo nie dałam mu rozwodu… On mnie… on mnie zabije… - zacznie im wmawiać Bahar.

Niczego nieświadome Naciye, Feraye, Hulya i Yilidz rzucą się Bahar na pomoc w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tej chwili w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zszokowane kobiety znów zamilkną, a Bahar zemdleje i osunie się na podłogę. Oczywiście, Ferauye, Naciye i Yildiz od razu rzucą jej się na pomoc, ale żona Kuzeya od razu nie odzyska przytomności!

- Bahar! - zaczną krzyczeć, próbując ją ocknąć.

Jednak tylko do czasu, gdyż w końcu w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar obudzi się na łóżku w domu Kuzeya, po czym jeszcze z impetem zacznie uderzać się w swoją ranę na czole, aby uwiarygodnić się w swoim kłamstwie. A przy tym będzie się naprawdę świetnie bawić, bo jej kolejny podstęp się uda!