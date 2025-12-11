Miłość i nadzieja, odcinek 356: Wściekły Kuzey odkryje podstęp Bahar! Pobije ją? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 356 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Hulyi w końcu uda się dodzwonić do Kuzeya, który wcześniej nie będzie odbierał połączeń ani od niej, ani od matki, ani nawet Feraye! A wszystko przez to, że będzie wtedy spędzał najlepsze chwile w towarzystwie Sili, z którą przeprowadzi się do nowego domu, gdy Naciye nie pozwoli im zostać u niej, bo formalnie to wciąż Bahar będzie jego żoną także i dla niej!

Ale jak się okaże nie tylko, bo Feraye w końcu dowie się, że Bahar złożyła fałszywy podpis pod papierami rozwodowymi, w związku z czym o końcu jej małżeństwa z Kuzeyem nie będzie mowy! I w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" postanowi go o tym jak najszybciej ostrzec, ale niestety nie zdoła się do niego dodzwonić. Ale na szczęście, wreszcie uda się to jego siostrze!

Hulya powie Kuzeyowi, że Bahar sfałszowała podpis na papierach rozwodowych w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Hulya ostrzeże niczego nieświadomego Kuzeya przed Bahar, czym w pierwszej chwili ogromnie go zszokuje!

- Dzięki Bogu, Kuzey! Wreszcie odebrałeś! - ucieszy się Hulya.

- Hulya? Co się dzieje? Mama… czy coś stało się z mamą? - zapyta zmartwiony Kuzey.

- Mama jest cała i zdrowa, nic jej nie jest. Ale… Kuzey, wydarzyło się coś bardzo złego. Coś, co natychmiast musisz wiedzieć - zapowie mu siostra.

- Mów - poprosi ją brat.

- Bahar… zastawiła na ciebie pułapkę. Podpis, ten pod umową rozwodową… to nie był jej podpis. Ona go podrobiła. Ona wcale nie zamierza się z tobą rozwieść - ostrzeże go Hulya.

Do tego stopnia, że na chwilę w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" aż zaniemówi, ale gdy minie pierwszy szok, to zacznie wypytywać ją o szczegóły. Ale wtedy telefon przejmie Feraye, gdyż to z kolei teraz Hulya będzie tak rozemocjonowana, że nie będzie w stanie mówić!

- Co… co ty mówisz, Hulyo? Jak to podrobiła? Jak to… nie rozwiedzie się? - zacznie dopytywać zszokowany prawnik.

- Kuzey? To ja, Feraye. Wiem, że to trudne, ale musisz zachować spokój. Nie rób nic głupiego. Najpierw porozmawiamy, ustalimy, co dalej… - spróbuje uspokoić sytuację ciotka.

- Mam zachować spokój?! Ciociu, ja ją zniszczę! Tym razem naprawdę ją zniszczę! Przysięgam! - obieca jej Kuzey, czym mocno ją przerazi - Kuzey, błagam cię, posłuchaj mnie choć przez chwilę…

Kuzey odnajdzie ukrytą kamerkę Bahar w jego nowym domu w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye nie uda się powstrzymać wzburzonego Kuzeya, który natychmiast się rozłączy. A Sila od razu postanowi dowiedzieć się, czemu jest taki wściekły i zdziwi się tak samo jak on!

- Kuzey… Co się dzieje? Dlaczego jesteś taki wściekły? - zapyta zaniepokojona Sila.

- Dlaczego? Ta wiedźma zastawiła na mnie pułapkę! Bahar podrobiła podpis! Ten pod umową rozwodową! - wyjawi jej Kuzey.

- Co? Jak to podrobiła? Ale po co?! - zdziwi się jego ukochana.

- Po co?! Nie wiem, Sila. Nie wiem, co jeszcze planuje. Ona nigdy nie działa bez powodu. Zawsze coś knuje, zawsze ma jakiś brudny numer w zanadrzu... Oczywiście… Oczywiście! To ona wysłała tu tego mężczyznę! - domyśli się Bozbey, po czym w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zacznie nerwowo przeszukiwać pomieszczenie, czym także zadziwi Silę. Ale tylko do czasu aż nie znajdzie ukrytej kamerki!

- Kuzey, co robisz?! Czego ty szukasz?! - zapyta go.

- Bahar chciała nas nagrać! Chciała mieć dowód, którym później mogłaby nas zniszczyć! - domyśli się Kuzey i oczywiście tak tego nie zostawi!

Bozbey ostro skonfrontuje się z żoną w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Wszystko przez to, że już chwilę później w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" podejdzie na posesję Sukru, aby od razu skonfrontować się z Bahar. Wściekły Kuzey zacznie walić pięścią w drzwi, przez co jego żona niezwłocznie się tam zjawi, a on na powitanie rzuci w nią kamerką!

- Jaką haniebną kobietą jesteś?! Co próbowałaś zrobić?! - wykrzyczy jej prosto w twarz.

- O czym ty mówisz? Dlaczego nachodzisz mnie w moim domu? - Bahar jak zawsze uda niewiniątko.

- Podziękuj mi, że nie zrobiłem więcej! - syknie jej mąż.

W tym momencie w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" do ich rozmowy wtrąci się zaniepokojona Cavidan, która spróbuje uspokoić sytuację. Ale osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt. Szczególnie, że Bahar będzie się przy tym tak świetnie bawić, że nawet nie zdoła tego ukryć, czym tylko dodatkowo zdenerwuje męża!

- Kuzey! Co ty wyprawiasz?! Opamiętaj się! - teściowa zacznie przywołać go do porządku, ale on nie pozostanie jej zbyt długo dłużny - To ty powinnaś zadbać o to, żeby twoja córka przestała wariować! Kompletnie postradała zmysły!

- Dlaczego się śmiejesz, ty przebiegła lisico? Rozwodzimy się. To koniec - zapowie jej Bozbey.

- Zmieniłam zdanie - uzna jak gdyby nic Bahar.

- Jesteś bezwstydna! Dlaczego mi to robisz?! - wyrzuci jej mąż.

- Spokojnie, chłopcze. Przypominam ci, że jest tu kobieta w ciąży - wtrąci się Cavidan.

- Kobieta w ciąży? Cokolwiek powiesz, i tak nie zmieni to faktów. Próbowałaś nas sfilmować! Chciałaś nas nagrać potajemnie! - doda rozwścieczony Kuzey

- Skoro sypiasz z inną kobietą, będąc wciąż moim mężem, to nie ja tu jestem bezwstydna! Tylko ty! - odgryzie mu się Bahar, czym już zdenerwuje go na amen.

Bahar upozoruje pobicie w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Do tego stopnia, że w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey z impetem uderzy w ścianę, przez co rozwali sobie rękę. A na pożganie rzuci jej chłodno - Nieważne, co zrobisz! To małżeństwo jest martwe! I zapamiętaj jedno: nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Ani jednego kurusza! A to oczywiście nie spodoba się jej matce!

- Bahar, powinnaś przyjąć ofertę. Gwarantowali odszkodowanie, alimenty. Mogłaś mieć zapewnioną przyszłość… - pouczy ją Cavidan.

- Mamo, zamknij się! Wracajmy do środka - syknie Bahar, po czym podejdzie do ściany i zacznie walić w nią głową, czym jeszcze bardziej ją przerazi. Ale oczywiście, jej córka nie zrobi tego w 356 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" bez powodu, gdyż w ten sposób będzie chciała wmówić wszystkim, że to Kuzey ją tak urządził!

- Bahar! O Boże, Bahar… co ty robisz, dziecko? - przerazi się jeszcze bardziej.