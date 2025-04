M jak miłość, odcinek 1868: Kamil wścieknie się na Anitę. Nie przewidzi tragedii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kamil w 1868 odcinku „M jak miłość” wścieknie się, że Anita da Weronice jego samochód. Mama Poli (Hanna Nowosielska) wpadnie do domu przy Deszczowej jeszcze przed planowanym wyjazdem z córką. Dziewczynka będzie akurat na urodzinach u koleżanki, a kiedy Laskowska usłyszy, że Weronice przydałby się samochód, bez wahania zaproponuje użycie auta Kamila.

Anita da Weronice samochód Kamila i szybko tego pożałuje

Weronika z Polą miałby zdążyć na pociąg, ale żeby to się udało, ktoś musi odebrać dziewczynkę od koleżanki. W związku z tym, że Kamil pójdzie pobiegać i nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie wróci, Anita sama zaproponuje Weronice, że da jej samochód partnera.

- Nie no… ale Kamil nie będzie miał nic przeciwko? - zapyta Weronika.

- Wiesz co, po tylu latach, to ja potrafię zarządzać jego obsesjami, a poza tym nieobecni nie mają zdania.

Kiedy Kamil wejdzie do domu i usłyszy o pożyczeniu samochodu bez jego wiedzy, od razu wpadnie w szał.

- Nie wierzę! Nie wierzę, ty tak po prostu pozwoliłaś jej wziąć mój samochód?!

- Ale to miała jechać taksówką? A poza tym gdybyś nie poszedł biegać, to mógłbyś sam odebrać Polę…

Samochód Kamila uszkodzony. Ktoś majstrował przy hamulcach?

Podczas kłótni Anity i Kamila zadzwoni telefon. Gryc szybko zrozumie, że doszło do dramatu… Potwierdzi, że to jego samochód i dowie się, że Weronika wylądowała w szpitalu… Dojdzie bowiem do wypadku, ale na szczęście Poli nie będzie w aucie. Widocznie do niebezpiecznego zdarzenia dojdzie w drodze po dziewczynkę do koleżanki. Pola nie zdąży wsiąść do auta.

Później w 1868 odcinku „M jak miłość” Kamil dowie się, że powodem wypadku Weroniki były niedziałające hamulce… Ktoś prawdopodobnie majstrował coś przy sprzęcie…