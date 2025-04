M jak miłość, odcinek 1868: Kinga wesprze Frankę po porodzie. Zdradzi jej jak było z Lenką - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marysia z Kingą zajrzą do Franki i Pawła w 1868 odcinku "M jak miłość". Góralka z mężem będą poznawać uroki rodzicielstwa, bo malutki Antoni Lucjan dopiero niedawno przyszedł na świat i skup na sobie całą uwagę pochłoniętych nim rodziców. Zduńska z Rogowską zajrzą do mieszkania bliskich, by nieco wesprzeć ich w obowiązkach, ale szybko się okaże, że świeżo upieczeni rodzice naprawdę dobrze dają sobie radę.

Kinga zwierzy się France. Powie jej, jak było z Lenką

Kiedy Kinga zaobserwuje starania Franki, automatycznie powróci myślami do czasów, kiedy ona sama zajmowała się noworodkami. Wraz z Piotrkiem (Marcin Mroczek) wychowują czwórkę dzieci, więc mają niezłe doświadczenie.

Kiedy Franka z Kingą siądą na kanapie, by zjeść ciasto od Barbary (Teresa Lipowska),

- Twoja mama z nim została? - góralka zapyta o syna.

- Tak. Patrzyła mi na ręce. Myślała, że sobie nie poradzę z własnym synem - uzna nieco niezadowolony tym faktem Paweł.

- Ja ją rozumiem, bo miałam identycznie. Jak Lenka była mała, to w ogóle Piotrka do niej nie dopuszczałam - przyzna Kinga, wracając myślami lata wstecz, kiedy rodziła pierwszą córeczkę. - Uważałam, że coś zrobi źle, proste - doda Zduńska.

Paweł zacznie narzekać na mamę

Pawłowi ewidentnie nie spodoba się kontrola Rogowskiej. Oczywiście Marysia będzie chciała dobrze, sprobuje wesprzeć syna i synową w opiece nad Antonim, ale wyjdzie odwrotnie!

- Kobiety... chcą żebyśmy angażowali się w wychowanie, w opiekę, ale nas nie dopuszczacie. Oprócz mojej żony... - skomentuje Paweł.

- Masz szczęście, co? - uśmiechnie się Franka, która faktycznie będzie bardzo dumna z męża, że tak pomaga jej przy dziecku.

WERSJA FB_M jak miłość odcinek 1868 ZWIASTUN. Kinga w pułapce Hoffmana. Straszne wieści dla Kamila i Anity. Dojdzie do wypadku! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.