M jak miłość, odcinek 1869: Bartek zrozumie, że Dorota nigdy go nie kochała. Po jej ucieczce od Ady znikną wątpliwości – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869. odcinku „M jak miłość” Bartek będzie sobie zadawał fundamentalne pytania dotyczące kobiety, w której się zakochał. I poddawał w wątpliwość jej uczucia wobec niego. Kiedy Marcin pokaże mu ją całą i zdrową na nagraniu z monitoringu, zbolały mąż nie będzie w stanie zrozumieć jej okrutnego zachowania – porzucenia go, kłamstw, milczenia…

Spotkanie Tomasza z Dorotą w 1869. odcinku „M jak miłość”

W 1869. odcinku „M jak miłość” Tomasz (Ziemowit Wasielewski) zobaczy Dorotę przypadkiem w warszawskim mieszkaniu Ady. Osłupieje na jej widok. A potem nie omieszka wygarnąć jej, co myśli na temat tego, jak traktuje Bartka. Powie jej, że on nigdy by nie wybaczył takiego zachowania. Wyjaśni, przez jakie przeszedł piekło jej mąż.

Dramat Bartka w 1869. odcinku „M jak miłość”

W 1869. odcinku „M jak miłość” Bartek dowie się, że Dorota jest u Ady. Dzięki Marcinowi będzie już wiedział, że żona żyje – zobaczy ją na nagraniu z monitoringu warszawskiego hotelu. Pobiegnie do jej przyjaciółki, ale spóźni się pół godziny i Doroty już u niej nie będzie. Ada przysięgnie, że nie wie, dokąd się udała. Od niej Lisiecki pójdzie zrezygnowany, wlokąc się, do restauracji, gdzie będzie na niego czekał Tomasz.

- Nie znalazłem jej. U Ady już jej nie było. Dlaczego ona mi to robi? Najwyraźniej nigdy tak naprawdę mnie nie kochała – sam sobie odpowie na swoje pytanie Bartek.

Kawecki będzie zdruzgotany widząc go w strasznym stanie, chociaż to nie będzie dla niego żadna nowość. Pójdzie do baru zamówić dwie wódki, ale głównie po to, by móc zadzwonić do Doroty.