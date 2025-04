M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1869: Bartek zobaczy nagrania Doroty. Nie przyjmie tłumaczenia okrutnego zachowania żony

W 1869 odcinku „M jak miłość” Bartek (Arkadiusz Smoleński) wreszcie zobaczy się z Dorotą (Iwona Rejzner). Wcześniej obejrzy nagrania jej wychodzącej z hotelu, które pokaże mu Marcin (Mikołaj Roznerski). To one złagodzą wstrząs, jakiego dozna na widok żony niewidzianej od miesięcy. W rozmowie z Chodakowskim w 1869 odcinku "M jak miłość" Lisiecki wyrzuci z siebie żal i gorycz osoby potraktowanej okrutnie i egoistycznie. Jak Bartek zachowa się, kiedy zobaczy Dorotę? Sprawdź, co już wiadomo.