M jak miłość, odcinek 1831: Bartek przeżyje najszczęśliwszy dzień w życiu. Ale już ten kolejny będzie najgorszym

W 1831. odcinku „M jak miłość” Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) wezmą skromny ślub. Po uroczystości wrócą do domu i będą się cieszyć wieczorem tylko we dwoje. Oboje przyznają, że był to dla nich najpiękniejszy dzień w życiu. Ale Kawecka będzie miała swój chory plan na to, jak go zakończyć. Wsypie mężowi środek nasenny do alkoholu i… ucieknie. Bartek zostanie kompletnie sam