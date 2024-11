M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1827: Zły znak dla Franki i Pawła przed weselem w Bukowinie! Zniszczą prezent ślubny – ZDJĘCIA

W 1827 odcinku „M jak miłość” Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) będą się przygotowywać do wyjazdu na wesele jej stryja – Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) i Haneczki (Elżbieta Firek) - do Bukowiny. Tak energicznie, że w ferworze szalonego tańca Zduński rozbije elegancki serwis porcelanowy – prezent dla nowożeńców. To będzie w 1827 odcinku "M jak miłość" dla nich zły znak przed weselną imprezą. Ta wróżba się sprawdzi…