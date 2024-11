M jak miłość, odcinek 1828: Paweł też dopuści się zdrady na weselu stryja Franki? Domyśli się zamiany żon!

„M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Franka dowiedziała się, że to Paweł jest bezpłodny w 1818. odcinku „M jak miłość”

Zduńska nie może już mieć nadziei na dziecko z Pawłem. W 1818. odcinku „M jak miłość” Franka poznała ostateczną diagnozę. Okazało się, że to Paweł jest bezpłodny. Zdecydowała się wówczas nie mówić mu prawdy.

W 1828. odcinku „M jak miłość” dojdzie do zamiany partnerów na weselu?

W 1828. odcinku „M jak miłość” Franka, Paweł, Kinga i Piotrek pojadą na wesele Haneczki i Jędrka do Bukowiny. Ślub do ostatniej chwili będzie stał pod znakiem zapytania, ponieważ stryj Franki chcąc pożegnać się ze stanem kawalerskim pocałował sąsiadkę, co zostało uwiecznione na zdjęciu. Hanka zerwie z Jędrkiem, ale Piotrek ich pogodzi. Na weselu alkohol będzie się lał strumieniami. Kłopoty z ustaleniem przebiegu zdarzeń na imprezie będzie mieć cała czwórka. Następnego dnia w 1828. odcinku „M jak miłość” Franka przypomni sobie pod prysznicem, że całowała się z Piotrkiem… Będzie tym przerażona! A jej szwagrowi o pocałunku powie Hanka, która wszystko zobaczy. Franka i Piotrek będą musieli omówić to między sobą. Paweł natomiast natknie się na krawat brata pomiędzy rzeczami żony i dojdzie do wniosku, że w nocy doszło do zamiany partnerów. Do czego to doprowadzi? Czy Franka znowu będzie w ciąży…?