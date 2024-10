M jak miłość, odcinek 1827: Stryj Franki wyzna Pawłowi nieprzyjemną prawdę. To mu się nie spodoba

Franka nie ma szans na dziecko z Pawłem w 1818. odcinku „M jak miłość”

Po dwóch latach od operacji endometriozy Franka nadal nie zaszła w ciążę. Wyniki badań Zduńskiej są dobre. W 1818. odcinku „M jak miłość” Franka dowiedziała się, że to Paweł jest bezpłodny.

W 1827. odcinku „M jak miłość” Jędrek Gutowski będzie pouczał Pawła w kwestii kobiet

W 1827. odcinku „M jak miłość” stryj Franki nieoczekiwanie odwiedzi ją i Pawła, by przekazać hiobowe wieści – jego ślub z Haneczką został odwołany:

- Hanuś bez powodu zerwała zaręczyny, wystawiła mi rzeczy za drzwi.

Gutowski pokusi się przy tym o przekazanie mu swojej prawdy życiowej, którą według niego mąż Franki powinien się kierować:

- Niech to będzie dla ciebie nauczka, Paweł: kobietom nie można wierzyć!

Tyle że to on nawalił całując się z inną kobietą. I czy Paweł ma nie ufać France?!

W 1827. odcinku „M jak miłość” stryj Franki zarzuci Pawłowi, że jest pantoflarzem

W 1827. odcinku „M jak miłość” wzburzona Franka uprzytomni stryjowi, że wie, jak bardzo narozrabiał:

- Czy to prawda, że całowałeś się z sąsiadką?!

- No, może i doszło do małego epizodu... - Gutowski zacznie się plątać.

- Epizodu?! Stryju, zdradziłeś narzeczoną przed ślubem! -

- Jaka zdrada, o czym ty mówisz? To był jeden niewinny pocałunek... I to tamta kobieta mnie pocałowała!

- A ty się specjalnie nie broniłeś – zgani go Paweł.

- Żyjesz pod pantoflem, to nic nie rozumiesz – mężowi Franki znowu się dostanie. Oj, coś Gutowski kobiet nie lubi… Potem zacznie się głupio tłumaczyć, że całował się z sąsiadką z powodu kryzysu wieku średniego, dając też do zrozumienia, że to Haneczka go „usidliła”, podczas gdy on tak wspaniale sobie żył bez zobowiązań, no i całując sąsiadkę chciał się pożegnać z wolnością! Na szczęście ktoś zrobił zdjęcie tego pocałunku i Hanka będzie wiedzieć, za kogo chce wyjść za mąż.

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

„M jak miłość" odcinek 1827 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2