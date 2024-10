M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1827: Wstrząsające wyznanie Oli! Wyjawi Wernerowi i Sylwii, co ją spotkało, a potem się wyprowadzi

W 1827. odcinku serialu „M jak miłość” Sylwia (Hanna Turnau) będzie mieć ogromne pretensje do Adama (Andrzej Kopczyński) o zakup superszybkiego motocykla. Uzna go za kompletnie nieprzemyślany i zagrozi mecenasowi wyprowadzeniem się z domu. Do wspólnego frontu przeciwko Wernerowi przyłączy się Ola (Iwona Kolasińska), która wyzna, dlaczego jest przeciwna Adamowi na motocyklu