M jak miłość, odcinek 1863: Przełom w relacji Magdy z Julią po aresztowaniu Święcickiego! To nie będzie szczera przyjaźń? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowanie Święcickiego w 1863 odcinku "M jak miłość" będzie nie tylko sukcesem policjantów, Natalki (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner), ale także Marcina (Mikołaj Roznerski), który przyjedzie do Grabiny na prośbę Andrzeja (Krystian Wieczorek)! Bo Budzyński za wszelką cenę będzie chciał dorwać bandytę, który napadł na Magdę w siedlisku. A Marcin jako świetny detektyw będzie miał swoje sposoby, by ustalić, kto chciał zabić Magdę!

Święcicki w 1863 odcinku "M jak miłość" przyzna się, że chciał zabić Magdę i Julię

Śledztwo w sprawie brutalnego ataku na Magdę skończy się w 1863 odcinku "M jak miłość", gdy funkcjonariusze policji z Lipnicy aresztują Święcickiego, wyprowadzą skutego kajdankami bandytę z jego domu! Bezwzględny pijak awanturnik z Grabiny przyzna się nie tylko do tego, że napadł na Budzyńską w siedlisku, ale także do ataku na Julię nad rzeką w Grabinie, którego dopuścił się pod koniec wakacji. Już wtedy chciał się pozbyć Magdy, chciał ją utopić w rzece, ale przez pomyłkę zepchnął Julię do wody.

Magda pogodzi się z Julią w 1863 odcinku "M jak miłość"! Zostaną przyjaciółkami

A kiedy w 1863 odcinku "M jak miłość" Magda dowie się, że Julia nie tylko uratowała jej życie, ale omal sama nie zginęła, bo wcześniej to właśnie ją chciał zabić Święcicki, dojdzie do wniosku, że ich rachunki zostały wyrównane i wyciągnie do byłej kochanki Andrzeja rękę na zgodę. - Chyba teraz jesteśmy kwita?

Gdy do Grabiny w 1863 odcinku "M jak miłość" wróci Dima (Michaił Pszeniczny), którzy wyjechał na jakiś czas do Ukrainy, Budzyńscy razem z przyjacielem i Julią spędzą razem cały wieczór. Zaczynając od toastu.- To co ? Po prostu za nas!

Czy przyjaźń Julii do Magdy będzie szczera w "M jak miłość"?

Jak trwała okaże się zrodzona w tak dramatycznych okolicznościach przyjaźń Magdy i Julii? Czy ukochanej Dimy można ufać i czy naprawdę aż tak bardzo się zmieniła? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w kwietniu. Zważywszy na to, co w przeszłości odstawiała Julia nie do końca można wierzyć w jej cudowną przemianę.