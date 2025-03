M jak miłość, odcinek 1863: Magda wyrówna rachunki z Julią. Brutalny atak w siedlisku wszystko zmieni - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1863: Barbara przekona Marcina do ślubu z Kamą? Popchnie go przed ołtarz, ale nie przewidzi jednego

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Finał bestialskiego napad na Magdę w siedlisku w 1863 odcinku "M jak miłość" będzie taki, że Święcicki ucieknie, a Julia Malicka zostanie uznana za bohaterkę. Nie dość, że spłoszy napastnika, który rzuci się na Magdę i będzie gotów ją zabić, to jeszcze zrani go pogrzebaczem w nogę. Tym samym ocali Budzyńską i samą siebie. Niestety rannemu oprawcy, który zakryje twarz po kominiarką i tak uda się uciec. Do akcji wkroczy jednak policja z Lipnicy, funkcjonariusze Natalia Mostowiak (Dominika Suchecka) i Rafał Stadnicki (Jakub Kucner) od razu zaczną śledztwo w sprawie ataku na Magdę.

Magda w 1863 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedziała, kto ją napadł!

Roztrzęsiona Magda w 1863 odcinku "M jak miłość" z trudem dojdzie do siebie, wdzięczna Julii, że znalazła się w siedlisku w samą porę. Bo gdyby Malicka nie wróciła do pensjonatu z szalikiem Magdy, żądny zemsty, nieobliczalny Święcicki mógłby zrealizować do końca swój plan zabicia Budzyńskiej!- Nie wierzę. Ktoś po prostu wchodzi do domu i chce mi zrobić krzywdę? Jak to dobrze, że zapomniałam z twojego samochodu szalika, że wróciłaś... Gdyby nie ty, nie wiem, jakby to wszystko się skończyło. To znaczy wiem... - przyzna Magda, którą cytuje portal światseriali.interia.pl.

Napad na Magdę powiązany z atakiem na Julię nad rzeką w Grabinie

Julia w 1863 odcinku "M jak miłość" połączy atak na Magdę z napadem, który kilka miesięcy przeżyła nad rzeką w Grabinie. Właśnie wtedy pijany Święcicki wepchnął ją do wody, bo myślał, że to Budzyńska. A kiedy zorientował się, że się pomylił, wyciągną Julię z rzeki. Także Andrzej będzie zdanie, że tylko Święcicki miał motyw do ataku na Magdę, bo "naraziła" mu się tym, że broni przed nim Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego sióstr.

Czy policja złapie Święcickiego w 1863 odcinku "M jak miłość"?

Czy śledztwo policji w 1863 odcinku "M jak miłość" wykaże, że to Święcicki chce zabić Magdę? A może wiejski awanturnik znów znajdzie sobie alibi? Niestety nagranie z monitoringu siedliska nie pomoże, bo nie będzie na nim nic widać. Oprócz mężczyzny w kominiarce, który rzucił się na Magdę!Nawet rysopis podany przez Julię niewiele pomoże policjantom.

- Świetnie się zamaskował, obszerna kurtka, kominiarka na twarzy.Dość sprawny, wysportowany, ale nie sposób określić w jakim jest wieku - opisze oprawcę Julia, a Magda doda, że bandyta wiedział, że będzie sama w domu i dlatego zaatakował. Skoro jednak Julia zrani Święcickiego w nogę pogrzebaczem, to będzie dowód na to, że to on był napastnikiem.

Magda pogodzi się z Julią w 1863 odcinku "M jak miłość"

Dopiero jak emocje opadną w 1863 odcinku "M jak miłość" Magda zapewni Julię, że już nie chowa do niej urazy, że uwiodła Andrzeja, zaszła z nim w ciążę i chciała zniszczyć ich małżeństwo. - Jak myślisz, chyba teraz jesteśmy kwita? - zapyta Malicką, która zacznie się śmiać i przytuli Magdę.