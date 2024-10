M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1827: Werner ma przed sobą kilka dni życia? Przerażonej Sylwii zostanie tylko szantaż

W 1827. odcinku serialu „M jak miłość” Sylwia (Hanna Turnau) nabierze pewności, że jej ukochany Adam (Andrzej Kopczyński) ma przed sobą tylko kilka dni życia. Wszystko przez jego zakup superszybkiego motocykla. Kostecka uzna to za przejaw kryzysu wieku średniego i zaszantażuje Wernera, że wyprowadzi się z jego domu, jeżeli on nie odda go do sklepu. Werner nie będzie miał zamiaru ustąpić. Wielka afera zawiśnie w powietrzu!