Barwy szczęścia, odcinek 3168: Niespodzianka urodzinowa dla Karola! Takiego wieczoru się nie spodziewa - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3168: Kodur wezwie Wiktora na przesłuchanie. Tomasza to też nie ominie – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wszystko zacznie się bardzo niewinnie. Darek poprosi Karola o wyniki badań potrzebne do klubu piłkarskiego i właśnie wtedy zauważy jego datę urodzenia. Zorientuje się, że tego dnia przypada równo 50. rocznica urodzin Karola, o której ten nawet się nie zająknął!

Karol będzie próbował zbyć temat, rzuci krótkie "nie obchodzę, nie ma co świętować", ale Darek nie da się zbić z tropu. W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi zrobić coś na własną rękę. I nie będzie to byle co, tylko prawdziwa niespodzianka z wielkim hukiem.

Darek w 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dowie się o urodzinach Karola i nie będzie mógł siedzieć bezczynnie!

Darek w 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w tajemnicy zacznie przygotowywać urodzinową akcję. Po cichu porozmawia z drużyną, wszystko zaplanuje co do minuty. Trening? Tak, ale na koniec wydarzy się coś zupełnie innego. Kiedy wszyscy piłkarze ustawią się w rzędzie i zaczną głośno śpiewać "Sto lat", Karol kompletnie zaniemówi. A potem będzie jeszcze lepiej. Darek wyciągnie z szafki specjalny tort, w kształcie piłki nożnej i wyzna, że sam go upiekł.

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karol nie będzie mógł ukryć wzruszenia, nawet jeśli bardzo by chciał. Co więcej, w ramach wdzięczności sam zaprosi drużynę na drinka. Świętowanie jednak się odbędzie, i to z pompą!

Relacja Karola i Darka w 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przejdzie prawdziwą próbę

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie tylko niespodzianka urodzinowa zrobi wrażenie. Sam gest Darka uruchomi lawinę emocji, której nikt się nie spodziewał. Karol poczuje, że ma przy sobie kogoś, kto naprawdę się o niego troszczy. Mimo, że próbował trzymać innych na dystans. Darek natomiast pokaże, że nie boi się wyzwań.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach napięcie między Karolem i Darkiem tylko się zwiększy. Już w 3171 odcinku spędzą razem wieczór, który jeszcze bardziej ich do siebie zbliży. To właśnie wtedy padną słowa, które mogą zmienić wszystko. Karol zacznie mówić o sobie szczerze, otworzy się na emocje, których wcześniej w sobie nie dopuszczał...

