Barwy szczęścia, odcinek 3187: Emil specjalnie rozwali samochód Huberta! Zostanie przyłapany na gorącym uczynku

"Barwy szczęścia" odcinek 3187 - piątek, 9.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert i Asia szykowaliby się do podróży do byłych teściów Sokalskiej, żeby wybadać, gdzie podziewa się ojciec Emila. Jednak cała misternie ułożona wyprawa runie w jednej chwili, gdy okaże się, że z auta Pyrki zeszło powietrze w aż dwóch oponach. Hubert w pierwszej chwili pomyśli, że na coś najechał, ale szybko odkryje, że sprawa jest znacznie bardziej podejrzana.

Hubert w 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie będzie miał już wątpliwości, kiedy zauważy, że ktoś po prostu wykręcił wentyle! Jak podaje światseriali.interia.pl od razu odpali monitoring i nie będzie musiał długo czekać na odpowiedź. Na nagraniu z kamery zobaczy własnego pasierba, który z zimną krwią sabotował jego samochód!

Emil w 3187 odcinku "Barw szczęścia" rozwali samochód Huberta z premedytacją!

W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert natychmiast skonfrontuje się z Emilem, a syn Asi postawiony pod ścianą postanowi wyznać mu całą prawdę. Nastolatek wyrzuci z siebie wszystko, co tłumił od dawna. Wyjaśni, że nie chce, by jego biologiczny tata, jakiś obcy dla niego facet totalnie odmienił jego życie, bo przecież Hubert jest dla niego ojcem. Zdradzi, że boi się stracić to, co już zbudowali - więź, zaufanie, rodzinę.

- Dlaczego to zrobiłeś? - zapyta Hubert. - Bo nie chciałem, żeby jakiś zupełnie obcy dla mnie człowiek totalnie zmienił moje życie - wyzna chłopiec. - Chodzi tylko o zgodę na paszport. - No dobra, może z tymi oponami to był głupi pomysł, ale... ja nie chcę znać mojego ojca. Bo to jest ojciec tylko na papierze - skomentuje Emil.

Szczera rozmowa Asi z Emilem w 3187 odcinku "Barw szczęścia"

Asia będzie w szoku, kiedy dowie się, że to jej syn zaatakował auto Huberta. W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie rozdarta między pragnieniem, by załatwić paszport Emila i wyjechać z kraju, a uczuciami chłopca, który jasno da do zrozumienia, że nie chce żadnych rewolucji w swoim życiu. Co zrobi Sokalska? Z jednej strony Asia będzie przekonana, że kontakt z dziadkami i ojcem to tylko formalność. Z drugiej - po wyznaniu Emila, zacznie się wahać. W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jeszcze tego samego dnia odbędzie z synem Huberta poważną rozmowę, podczas której padną najważniejsze słowa. "Jesteśmy rodziną".