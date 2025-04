Barwy szczęścia, odcinek 3188: Asia straci syna? Były mąż odbierze jej Emila? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3188 odcinku "Barw szczęścia" Emil zacznie szaleć z niepokoju, gdy Asia i Hubert postanowią odszukać jego biologicznego ojca! A wszystko przez to, iż chłopak będzie się straszliwie obawiał, że mógłby on chcieć odebrać go Sokalskiej. Tym bardziej, że przez jego występki będą pod nadzorem kuratora, co jej były mąż mógłby wykorzystać przeciwko niej, gdyby faktycznie chciał jej go od niej zabrać.

Sokalski wcale nie ucieszy się z tego, iż w 3188 odcinku "Barw szczęścia" świeżo upieczeni narzeczeni postanowią złożyć wizytę jego dziadkom, a teściom Asi po to, aby dowiedzieć się, co się stało i gdzie aktualnie przebywa jego ojciec, a ich syn!

Emil zacznie straszliwie obawiać się powrotu biologicznego ojca w 3188 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3188 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski wcale nie będzie chciał, aby jego biologiczny ojciec wracał do ich życia, a nawet będzie się tego obawiał. Jednak w pierwszej chwili świeżo upieczeni narzeczeni nie będą tego świadomi i z tego względu zdecydują się spotkać z rodzicami mężczyzny, którzy także nie będą mieli pojęcia, co aktualnie się z nim dzieje i gdzie można go odnaleźć.

Ale za to wciąż będą mieli wiele za złe Asi! A zwłaszcza jej teściowa Zofia (Izabela Olejnik), z która w 3188 odcinku "Barw szczęścia" urządzi jej karczemną awanturę nie tylko na oczach Huberta, ale także i dawnej przyjaciółki Izy (Urszula Zawadzka)! Czy właśnie od niej dowie się czegoś więcej na temat swojego byłego męża?

Asia i Hubert nie pozwolą sobie odebrać Emila w 3188 odcinku "Barw szczęścia"!

Tego jeszcze nie wiadomo, ale póki co pewne jest 1! A mianowicie, że w 3188 odcinku "Barw szczęścia" Emil wcale nie będzie tego chciał i dłużej nie rady się z tym ukrywać! Sokalski powie o swoich obawach swojej matce i nowemu ojcu, którego będzie wolał zdecydowanie bardziej od tego biologicznego, a oni od razu zaczną go pocieszać, że przecież mężczyzna go od nich nie zabierze, gdyż oni mu na to nie pozwolą! Szczególnie, iż do tej pory wcale nie był obecny w jego życiu!

Ale czy w 3188 odcinku "Barw szczęścia" będą mieć rację? Czy były mąż Asi faktycznie tylko wyrazi zgodę na wyrobienie paszportu dla ich syna i zostawi ich w spokoju? A może rzeczywiście zacznie drążyć lub w ogóle się na to nie zgodzi? Czy dla dobra Emila świeżo upieczeni narzeczeni jednak zrezygnują z jego poszukiwań, a tym samym uniemożliwią mu dalsze podróże, o których tak marzył? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!