Barwy szczęścia, odcinek 3176: Jaworski da popalić Karolowi. Kochanek Darka wpadnie przez niego w panikę – ZDJĘCIA

W 3176. odcinku serialu "Barwy szczęścia" ostrożny Karol (Jan Wieczorkowski) zaliczy bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Jaworskim (Jacek Kałucki). Krzysztof pomyli gabinety w klinice i wejdzie akurat do niego. Sąsiad Darka (Andrzej Niemyt) od razu go rozpozna i już nie odpuści – będzie go gonił po korytarzu domagając się pozdrowień od niego dla Janickiego, na cały głos. Czubak będzie nim przerażony.