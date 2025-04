Barwy szczęścia, odcinek 3187: Hubert uzna Emila za swojego syna! Zgodzi się, by ten mówił do niego tato

"Barwy szczęścia" odcinek 3187 - piątek, 9.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil w końcu wybuchnie i przyzna, co naprawdę czuje. Nie będzie chciał poznawać swojego biologicznego ojca, którego Asia uparcie próbuje odnaleźć. Wprost wyzna, że nie interesuje go żaden ojciec "na papierze", bo już ma tatę - Huberta!

Jak podaje światseriali.interia.pl wzruszający moment nastąpi tuż po tym, jak Emil celowo spuści powietrze z opon w aucie Pyrki, by uniemożliwić wyjazd do byłych teściów Asi. W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sokalską, choć początkowo zdeterminowana, by znaleźć ojca Emila i załatwić sprawę paszportu formalnie, zostanie zatrzymana przez... sabotaż. Ktoś spuści powietrze z dwóch opon w aucie Huberta. I choć początkowo nikt nie będzie miał pojęcia, kto to zrobił, prawda wyjdzie na jaw błyskawicznie - to Emil, który w ten sposób spróbuje zatrzymać matkę przed spotkaniem z byłymi teściami.

Emil w 3187 odcinku "Barw szczęścia" poprosi Huberta, by mógł mówić do niego tato!

W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert nie będzie się spodziewał, że Emil tak bardzo się do niego przywiązał. Dla Pyrki to będzie największy komplement, jakiego mógłby kiedykolwiek się spodziewać – usłyszeć od dziecka, że jest dla niego jak ojciec. Chłopiec nie tylko nazwie go "tatą", ale też zapyta wprost: "A jeśli ten mój prawdziwy ojciec się pojawi, to nic się nie zmieni, prawda?". Hubert odpowie bez wahania: "Na sto procent. Jesteśmy rodziną".

- Mogę ci mówić "tato"? - zapyta zawstydzony Emil. - Oczywiście, będę bardzo szczęśliwy – odpowie Hubert. - A jak ten mój biologiczny ojciec się pojawi, to nic się nie zmieni, tak? - usłyszy kolejne pytanie. - Na sto procent. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. A my jesteśmy rodziną! – zapewni Emila.

Rodzina Huberta w 3187 odcinku "Barw szczęścia" stworzy się na nowo!

W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" cała trójka - Asia, Hubert i Emil zaczną układać sobie życie na nowo. Możecie być pewni, że w tym odcinku nie zabraknie wzruszeń, spojrzeń pełnych emocji i symbolicznych gestów. Tato z wyboru? Dla Emila to nie będzie tylko słowo. To będzie jego oparcie. Jeśli do tej pory Hubert miał wątpliwości, czy warto wiązać się z Asią i jej synem - teraz rozwieją się one całkowicie. Bo kiedy dziecko samo wybiera, kto jest jego ojcem to znaczy, że już wszystko zostało powiedziane.