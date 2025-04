Barwy szczęścia, odcinek 3188: Burzliwa awantura Asi z byłą teściową! Kobiety skoczą sobie do gardeł - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Hubert uzna Emila za swojego syna! Zgodzi się, by ten mówił do niego tato

"Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3188 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia zdecyduje się na spotkanie z rodzicami swojego byłego męża, aby dowiedzieć się więcej o jego obecnym miejscu pobytu. Niestety, rozmowa z Zofią szybko przerodzi się w burzliwą kłótnię. Dawna teściowa obwini Sokalską o rozpad małżeństwa i trudności, jakie spotkały ich rodzinę. Ukochana Huberta (Marek Molak) postara się zachować spokój, ale emocje wezmą górę, a słowa które padną, będą miały długotrwałe konsekwencje.​..

W 3188 odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie będą świadkami, jak napięcie między Asią a Zofią osiąga punkt kulminacyjny. Kobiety nie będą w stanie powstrzymać się od wzajemnych oskarżeń, a ich relacja zostanie wystawiona na ciężką próbę.​

Asia straci Emila w 3188 odcinku "Barw szczęścia"?

Emil, syn Asi, w 3188 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie odczuwać niepokój związany z możliwością powrotu swojego biologicznego ojca do ich życia. Chłopiec obawia się, że jego ojciec może chcieć go odebrać matce, co wprowadzi dodatkowe napięcie w rodzinie. Asia i jej partner Hubert zrobią wszystko, by uspokoić nastolatka, zapewniając go o swojej miłości i wsparciu, jednak ten z każdym dniem zacznie obawiać się przyszłości.

W 3188 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia będzie musiała zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości swojej rodziny. Czy uda jej się ochronić Emila przed ewentualnym zagrożeniem ze strony byłego męża? Czy ich nowa rodzina przetrwa tę próbę?​

Asia w 3188 odcinku "Barw szczęścia" spotka dawną przyjaciółkę Izę

Podczas wizyty u byłych teściów, Asia niespodziewanie spotka swoją dawną przyjaciółkę Izę (Urszula Zawadzka). Spotkanie to będzie dla niej okazją do refleksji nad przeszłością i obecnymi relacjami. Iza może okazać się wsparciem w trudnych chwilach, ale również przypomnieć Asi o dawnych błędach i decyzjach, a może to właśnie ona zdradzi Sokalskiej cenne informacje dotyczące jej byłego męża? Dowiemy się w kolejnych odcinkach!