Barwy szczęścia, odcinek 3178: Zdesperowany Cezary przeprowadzi poniżającą rozmowę. Zadzwoni do kochanka Sofii – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary kompletnie zakochał się w swoim małym synku w serialu "Barwy szczęścia". Kiedy z nim przebywa, nie może się na niego napatrzeć. A kiedy go z nim nie ma, bardzo za nim tęskni. W ogóle nie interesuje się Leą (Lena Sobota). Natalia (Maria Dejmek) zaczęła być już nawet zazdrosna o Czarka, bo w hierarchii męża wyraźnie zeszła na drugi plan.

Dochodzenie Cezarego w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia zakomunikuje wszystkim gościom przyjęcia urodzinowego Czarka, że wyprowadza się z synem do Anglii. Będzie mieszkać z Johnem, swoją dawną miłością. Cezary zdecyduje się przeprowadzić śledztwo w jego sprawie, by wybadać, na ile poważne są jego zamiary, skoro z jego powodu mama Czarka zamierza mu go zabrać.

Rozmowa Cezarego z Johnem w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia zejdzie do salonu akurat na sam koniec rozmowy telefonicznej Cezarego z Johnem:

- Skoro tak twierdzisz, nie mam powodu, żeby ci nie wierzyć, ale mam nadzieję, że rozumiesz moje wątpliwości. Do usłyszenia.

Zapyta, z kim rozmawiał, a on odpowie opryskliwie:

- Chyba nietrudno się domyśleć.

- Z tym Johnem od Sofii, serio?

- Tak, serio! - burknie Rawicz.

Dojdzie między nimi do małej scysji, bo Zwoleńska zauważy podobieństwa w zachowaniu męża do Józefiny (Elżbieta Jarosik). On też, jak jego matka, chce kontrolować życie innych, dorosłych ludzi.

- Decyzje Sofii mają też wpływ na innych – będzie bronił swojego stanowiska Cezary.

Natalia przypomni mu, że on zna Johna i ma o nim dobre zdanie, ale jej mąż będzie bardzo roztrzęsiony i nieprzejednany w swoim stanowisku – jego zdaniem Sofia powinna być z Johnem na odległość...