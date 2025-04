Barwy szczęścia, odcinek 3173: Cezary zakochany w Czarusiu! Jeszcze nie wie, że niedługo go straci – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3173: Józefina pogardzi suknią ślubną od Asi. To poniżej jej arystokratycznych standardów

„Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rawicz – który zakochał się w synu, kiedy się nim zajmował pod nieobecność Sofii przebywającej w Londynie z Józefiną – wkrótce będzie musiał się z nim pożegnać. Czarek wyjedzie z mamą do Anglii już na stałe. Cezary nie będzie mógł tego przeboleć.

W 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary rzuci wszystko dla Czarka

W 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary, będąc u mamy, nie będzie się mógł napatrzeć na swojego Czarusia:

- Oj chłopaku, ale się stęskniłem za tobą…

Sofia będzie umówiona w salonie kosmetycznym – a naprawdę na randkę z Johnem – co wielokrotnie już potwierdzała u Józefiny, prosząc ją o opiekę nad Czarkiem przez kilka godzin. Ale w końcu Dżo zostawi dziewczynę na lodzie i przeprosi, ale zdecyduje, że musi pójść na koncert z Andrzejem (Leon Charewicz). To będzie recital kwartetu smyczkowego, który będzie chciała wynająć na wesele. Kiedy Cezary dowie się o rozczarowaniu Sofii, tylko się ucieszy, bo… będzie mógł zaoferować swoją pomoc:

- Całe szczęście, że Czaruś ma jeszcze tatę.

Cezary z radością zmieni swoje plany, byle tylko móc pobyć z synem:

- Naszego chłopa będzie czekało męskie popołudnie – zapowie Sofii.

Śledztwo Cezarego w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Cezary już niedługo będzie się cieszył Czarkiem. W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dowie się, że Sofia wyprowadzi się z nim do Londynu. Do Johna, swojej dawnej sympatii, z którym odnowiła znajomość podczas niedawnego wyjazdu z Dżo. Rawicz postanowi przeprowadzić śledztwo i dowiedzieć się wszystkiego o mężczyźnie, który niezadługo będzie więcej czasu spędzał z jego synem niż on sam. Będzie się obawiał, że Sofia nie przemyślała swojej decyzji i zasugeruje związek na odległość.