Barwy szczęścia, odcinek 3173: Kim jest John? Ujawniamy tajemnicę nowej miłości Sofii. To z nim zaplanuje resztę życia w Anglii – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sofia pracuje w stadninie Józefiny, pisze doktorat i korzysta z opieki Dżo nad synem. Ale jej życie uczuciowe utknęło w przeszłości. Do tego depresja poporodowa, którą zauważyła Natalia (Maria Dejmek)…

Choroba Sofii w serialu "Barwy szczęścia"

Sofia dała się namówić Józefinie i poleci z nią do Londynu na zjazd hodowców koni i właścicieli stadnin. Dżo słusznie zauważyła, że podróż dobrze jej zrobi. Niedoszła synowa cierpi na depresję poporodową i musi zażywać leki. Wyjazd przyniesie niespodziewane dla wszystkich reperkusje i odmieni życie Sofii...

Sofia podejmie decyzję o przeprowadzce do Anglii w 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina po powrocie z Londynu nie będzie się mogła nachwalić Sofii, która okaże się świetną kompanką w podróży. Powie też synowi, że mama Czarka miała tam okazję spotkać się z dawnymi znajomymi. Nie tylko ze znajomymi, jak niebawem wyjdzie na jaw. Także z dawnym ukochanym, z którym w stolicy Zjednoczonego Królestwa znowu zaiskrzyło! Do tego stopnia, że John (Jan Pyrek) przyleci za nią do Polski. Sofia postanowi się z nim spotkać i poprosi, by Rawiczowie zajęli się dzieckiem. Ale nie powie jej prawdy, tylko skłamie, że idzie do kosmetyczki.

Randka z Brytyjczykiem w ogrodzie botanicznym zacznie się od namiętnego pocałunku… A Sofia podejmie decyzję by wreszcie ułożyć sobie życie bez Cezarego. Kilka dni potem przekaże ją jemu i Dżo:

- Wyjeżdżam do Anglii... na stałe.

Czarek ma się przeprowadzić razem z nią. Sofia nie powie jednak, że za tym nagłym postanowieniem stoi John.

