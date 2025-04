Barwy szczęścia, odcinek 3170: Zdesperowany Romeo zapomni o wstydzie. Zacznie błagać uliczną handlarkę! – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3184: Mariusz zdemaskuje Szymańskiego! Dotrze do ważnego świadka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Romeo musi ciągle odmawiać szkolnym znajomym i zmyślać, kiedy chcą, by poszedł z nimi coś zjeść na mieście. Kiedy wróci do domu, je za dwóch. Już prosił matkę o pieniądze, ale nic nie dostał. Borys (Jakub Wieczorek) usłyszał tę telefoniczną rozmowę...

Romeo musiał zrezygnować ze szkolnej wycieczki w 3167. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Romeo nie miał pieniędzy na wycieczkę do Krakowa i musiał z niej zrezygnować. Wstydził się przyznać dlaczego i zmyślił ciocię „z Bieszczada”, z którą musiał się spotkać w tym terminie. Opowiedział o niej Grzelakom, Ewie (Gabriela Ziembicka) i Ewelinie (Amelia Listwoń).

Romeo bez grosza w 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” sytuacja Romea nie ulegnie zmianie. Widząc na ulicy stoisko z warzywami i owocami, Romeo postanowi zarobić.

- Podać ci coś? - zapyta sprzedawczyni (Jolanta Banak).

- W sumie to ja bym coś podał. Ja mam tutaj takie produkty świeżutkie…

I wyjmie z plecaka zwiniętą papierową torbę z włoskimi specjałami, jakie dla cioci przygotowała w prezencie Aldona – pesto, oliwę, dżem…

- O co w tym wszystkim chodzi? Dziecko, ukradłeś to, tak? - zapyta podejrzliwie handlarka.

- Nie! Ja to dostałem od znajomej i ja tego nie lubię. Ja pomyślałem, że może pani to komuś tutaj sprzeda. Ja to oddam naprawdę niedrogo. Dogadajmy się – poprosi.

Co będzie dalej? W jaki sposób następnym razem Romeo zdobędzie trochę grosza?