Barwy szczęścia, odcinek 3170: Agata brzydko potraktuje Tolka. Kpinom z niego nie będzie końca

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy Tolek sprzedał Ignacemu starego dostawczaka, samochód od początku stwarzał problemy. Elektryka w gruchocie nie działała jak należy, a spod maski coś ciekło. Koszykowi było bardzo wstyd, że sprzedał mu złom i naprawił wszystko gratis, by ratować swój honor.

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agata nakrzyczy na Tolka

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wielka wyprawa w świat Agaty i Ignacego, która dzięki ich vlogowi miała stać się przebojem Internetu, zakończy się dość szybko...w Czechach. Ich kamper spłonie, a Hubert (Marek Molak) będzie musiał po nich przyjechać i odwieźć do domu. Siostra powie mu, że nic nie dało się zrobić i że to pewnie wina elektryki, czyli Tolka, który ją naprawi po tym, jak kuna pogryzie kable. Kiedy Koszyk zadzwoni, Pyrka bardzo chłodno powie mu, że samochód spalił się z jego winy, a potem – już podniesionym głosem - że przez niego muszą teraz wracać do Polski. Poruszony Tolek zwierzy się Asi (Anna Gzyra) z tego, jak został potraktowany. Sokalska będzie usprawiedliwiać wybuch Agaty stresem i pocieszy go, że dziewczyna na pewno go osobiście przeprosi, kiedy emocje opadną. Ale Koszykowi będzie zależeć na czym innym:

- Ja chcę, żeby oni wiedzieli, że wszystko zrobiłem dobrze.

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agata zakpi z Tolka

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolek zjawi się u Pyrków po powrocie nieszczęsnych globtroterów, by przedstawić Agacie swoje racje. Pyrka nie będzie zadowolona z jego widoku i od razu da mu to odczuć. Asia zapowie:

- Pan Tolek chce z wami porozmawiać...

- Ale ja nie chcę rozmawiać – burknie Agata.

Hubert zainterweniuje, tak by Koszyk dostał szansę przedstawienia swoich racji.

- Na pewno nie było fuszerki. Przysięgam... Cała robota zgodnie ze sztuką – stanowczo stwierdzi Tolek. Ale Agata zakpi z niego:

- A kamper i tak spłonął.

Dotkniętemu do żywego Koszykowi pozostanie znalezienie dowodów na swoją niewinność. Ale czy nawet wtedy obcesowa Agata go przeprosi…?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

