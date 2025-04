Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Szczepan namówi Gabrysię na seks. Potem ona dowie się, kim naprawdę jest - ZDJĘCIA

W 3174. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Gabrysia (Marta Juras) ponownie umówi się ze Szczepanem (Robert Gulaczyk). Krajewski spodoba się jej koleżankom ze szkoły - Beacie (Anita Jancia-Prokopowicz) i Dorocie (Karina Seweryn). Zabierze Gabi do ogrodu botanicznego. Niedzielska będzie zachwycona i zgodzi się, by prawnik spędził u niej noc. Potem dowie się, że ma on na koncie ogromne problemy z wymiarem sprawiedliwości.