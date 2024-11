M jak miłość, odcinek 1826: Martyna uwierzy, że Marcin jej nie zostawi. Dla niego nie wróci do picia - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 05.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin powie Kamie, że do niej wróci w 1826. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1826. odcinku "M jak miłość" Martyna nakłoni Marcina, by skontaktował się z bliskimi, choć on nie będzie czuł żadnego entuzjazmu. To Wysocka będzie myśleć o dobru jego bliskich:

- Nie mamy prawa im przedłużać tej traumy. Zresztą i tak cię znajdą.

Na jego pytanie o ich wspólną przyszłość Martyna odpowie, że „może jakoś to wszystko się poukłada”, że „jest i będzie z nim” i że „we wszystkim mu pomoże”. Będzie rzeczywiście liczyć na to, że jednak to jeszcze nie koniec ich relacji. I Marcin, wyjeżdżając z leśniczówki następnego dnia z Olkiem (Maurycy Popiel), Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i Kamą (Michalina Sosna), pożegna się z Wysocką obiecując jej, że do niej wróci.

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna obieca Agacie, że nie wróci do picia – dla Marcina

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” po wizycie na komisariacie w Sochaczewie Martyna przekona się, że jej przyjaciółka ze szpitala, Agata, czeka na nią przed budynkiem:

- Kiedy powiedziałaś, że cię zabierają na komisariat, to tak sobie pomyślałam, że nie będziesz miała transportu powrotnego. Chodź, pojedziemy do mnie. Odpoczniesz sobie trochę od tego całego szaleństwa – zaprosi ją Agata. Ale Martyna nie wykaże entuzjazmu:

- Ja chyba wolę być dzisiaj sama.

- Martyna, w tej sytuacji…

- Ja wiem, czego się boisz. Ale obiecuję, nie będę piła. Muszę być teraz silna dla Marcina. Myślę, że będzie mnie jeszcze potrzebował. Zawieziesz mnie do domu? - poprosi.

Agata się zgodzi, ale spojrzy na Martynę z pewnym politowaniem. Najwyraźniej nie będzie podzielała nadziei Wysockiej na to, że ją i Marcina czeka jeszcze jakaś przyszłość, a może nawet na to, że on jeszcze się u niej pojawi w leśniczówce.