M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1826: Marcin bez pomysłu na przyszłość z Martyną. Zostawi i ją i Kamę? - ZDJĘCIA

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” zagubiony i pogrążony w amnezji Marcin (Mikołaj Roznerski) będzie żył w zupełnym zawieszeniu. Niezdolny do podjęcia żadnej decyzji. Z dala od Martyny (Magdalena Turczeniewicz) po tym, jak z leśniczówki zabiorą go Olek (Maurycy Popiel), Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) i Kama (Michalina Sosna), będzie tęsknił za Wysocką. Za to dawna dziewczyna będzie mu kompletnie obojętna. Nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić