M jak miłość, odcinek 1826: Martyna nakłoni Marcina do powrotu do rodziny. To będą ostatnie chwile kochanków razem? - ZDJĘCIA

W 1826. odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) dokona największego poświęcenia w swoim życiu. Nakłaniając Marcina (Mikołaj Roznerski) do kontaktu z bliskimi de facto wyrzeknie się miłości do niego. Da Chodakowskiemu możliwość wyboru, z kim i gdzie chce mieszkać. Marcin jednak wciąż nie odzyska pamięci. Co zrobi, kiedy w leśniczówce pojawi się Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) – mężczyzna, przed którym jeszcze niedawno uciekł do lasu…?