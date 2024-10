M jak miłość, odcinek 1822: Martyna wyzna Marcinowi, kim jest naprawdę, ale on jej nie uwierzy

M jak miłość, odcinek 1821: Dorota przed ślubem z Bartkiem uprzedzi go, na co się decyduje! - ZDJĘCIA

W 1819. odcinku "M jak miłość” padną miłosne wyznania

W 1819. odcinku "M jak miłość" Marcin opowie Martynie, że śniła mu się uśmiechnięta kobieta. Wysocka wyjaśni Marcinowi, że może to jego obecna partnerka, ale Chodakowski będzie się starał odpędzić te myśli. By mu pomóc, lekarka każe mu zażyć leki nasenne o działaniu uspokajającym, które zapewne sama brała, gdy jeszcze opłakiwała męża. Nieco później Marcin wyzna jej miłość i powie, że nie wyobraża sobie bez niej życia. Ona zrewanżuje mu się tym samym.

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna wyzna Marcinowi, jak jest dla niej ważny

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna pojedzie do butiku Kamy, by przekonać się, jaka jest dziewczyna Marcina. Będzie udawać zainteresowanie sprzedawanymi przez nią ubraniami i zrozumie, że nie chce wypuścić go ze swoich rąk i że kochanek musi z nią zostać za wszelką cenę.

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna przyzna, że jest złym człowiekiem

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna nie powie Marcinowi o tym, że widziała Kamę i wie, kim ona jest. Zamiast tego powie mu, że jest gotowa na wszystko, by go zatrzymać:

- Tak długo żyłam poza cywilizacją, że teraz nagle wypad do wielkiego miasta całkiem mnie wykończył. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłam do tej głuszy i do ciebie. To miejsce - ty i mój dom - jesteście dla mnie jedynym punktem odniesienia.

I nagle zrobi aluzję do tego, że zna tożsamość Marcina i nie mówi mu prawdy:

- Może, nie wiem, jestem złym człowiekiem... bez serca i sumienia, ale zrobię wszystko, żeby to przy sobie zatrzymać – przyzna Wysocka, znów niczego nie wyjaśniając. Marcin ani przez chwilę nie potraktuje jej słów samokrytyki serio:

- Co ty opowiadasz? Chyba rzeczywiście jesteś zmęczona.

- (...) Czuję się dziwnie, ale chyba wreszcie zostawiłam za sobą ten koszmarny czas. A teraz, nareszcie mogę cieszyć się tą piękną chwilą, nami... - przyzna na koniec rozmowy lekarka.

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl) „M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2