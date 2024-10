M jak miłość, odcinek 1822: Martyna gotowa na wszystko, by zatrzymać Marcina. Nie będzie miał nic przeciw temu

Martyna i Marcin powiedzą sobie o swoich uczuciach w 1819. odcinku "M jak miłość”

W 1819. odcinku "M jak miłość” Marcin zrozumie, że kocha Martynę i wyzna jej miłość. A także, że nie wyobraża sobie bez niej życia. Ona zrewanżuje mu się tym samym. Kochankowie powiedzą więc sobie, co do siebie czują, ale Martyna – która odnalazła Marcina w bazie osób zaginionych i teraz już wie, kim jest jej gość i jak się nazywa – nie powie mu o tym ani słowa…

W 1822. odcinku "M jak miłość" Marcin będzie nieświadomy obsesyjnych działań Martyny

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna w dalszym ciągu nie uświadomi Marcinowi, kim jest, jak się nazywa i kto go szuka. Zacznie być jasne, że Wysocka wpada w obsesję na jego punkcie. Dziwną, bo jeszcze miesiąc wcześniej była pogrążona w głębokiej żałobie po śmierci męża, którego opłakiwała zapijając smutek alkoholem. Być może owa żałoba też była obsesyjna… Wiedziona ciekawością, Martyna zjawi się w butiku Kamy, by zobaczyć na własne oczy swoją konkurentkę. Będzie udawać zwykłą klientkę i oglądać ubrania na wieszakach. Tymczasem w leśniczówce Marcin będzie zupełnie nieświadomy jej działań, ale też wciąż niechętny opuszczaniu bezpiecznego domu, a raczej kryjówki, gdzie będzie się chronił przed światem.

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna powie Marcinowi, jak bardzo jej na nim zależy

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna, podczas wizyty w butiku Kamy, usłyszy o zaplanowanej przez Barbarę (Teresa Lipowska) mszy w intencji odnalezienia Marcina. W tym momencie zrozumie, że nie wypuści go ze swoich rąk, że jej uczucie jest zbyt silne i wymknęło się rozsądkowi. Postanowi, że jej kochanek musi z nią zostać za wszelką cenę. I to powie Marcinowi po powrocie do leśniczówki – że jest gotowa na wszystko, by go zatrzymać. Chodakowski nie będzie mieć nic przeciwko temu...

„M jak miłość" odcinek 1819 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2