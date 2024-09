M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1819: Marcin i Martyna wyznają sobie miłość. Zakochana lekarka zbuduje z nim nowe życie na kłamstwie

W 1819. odcinku "M jak miłość" relacje Marcina (Mikołaj Roznerski) i Martyny (Magdalena Turczeniewicz) jeszcze się pogłębią. Najpierw dojdzie między nimi do pocałunku, a niedługo potem spędzą razem namiętną noc. Chodakowski zrozumie, że Wysocka nie jest mu obojętna, że się w niej zakochał! Niespodziewanie dla niej samej, Martyna także poczuje to samo. Kochankowie wyznają sobie miłość, ale lekarka zatai przed nim, że odnalazła go w bazie osób zaginionych. Zbudują swoje szczęście na kłamstwie? Zobacz ZDJĘCIA