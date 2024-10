M jak miłość, odcinek 1819: Martyna będzie dawać Marcinowi leki. Przez psychotropy zrobi, co mu każe - ZDJĘCIA

W 1819 odcinku "M jak miłość" Martyna nafaszeruje Marcina lekami

W 1819 odcinku "M jak miłość" Marcin, jak zwykle, obudzi się w środku nocy. To zbudzi też Martynę. Powie, że śniła mu się młoda kobieta, uśmiechająca się do niego i mówiąca coś, czego nie mógł usłyszeć. Wysocka nie będzie zdziwiona – wyjaśni Marcinowi, że na pewno miał w życiu niejedną kobietę i może mieć ją teraz.

- Daj spokój, będę się z tym teraz do rana bujał – odpowie wymęczony Chodakowski obawiając się, że gonitwa myśli nie pozwoli mu już zasnąć.

- Nie ma sensu, żebyś się tak męczył. Tylko popij dużą ilością wody – nakaże mu zażyć leki, które wyciągnie z szafki, dając mu je pewnie nie pierwszy raz. To z pewnością silne leki nasenne o działaniu uspokajającym, które – zażywane przez jakiś czas – powodują bezwolność, brak zainteresowania działaniem, stłumienie emocji, otępienie… Marcin w takim stanie nie może myśleć i działać tak, jak bez medykamentów.

W 1819 odcinku "M jak miłość” Martyna i Marcin wyznają sobie miłość

W tym samym 1819 odcinku "M jak miłość”, nieco później, Marcin wyzna Martynie miłość i powie jej, że nie wyobraża sobie bez niej życia. Ona zrewanżuje mu się tym samym. Ta scena będzie podszyta kłamstwem, ponieważ Martyna odnajdzie Marcina w bazie osób zaginionych i wiedząc już, kim jest jej gość, nie powie mu o tym.

Marcin dowie się od Kamy, jak bardzo jej na nim zależy w 1822. odcinku "M jak miłość"

W 1822 odcinku "M jak miłość" Martyna pojedzie do butiku Kamy, by przekonać się, jaka jest dziewczyna Marcina. Będzie udawać zainteresowanie sprzedawanymi przez nią ubraniami i zrozumie, że nie chce wypuścić go ze swoich rąk i że kochanek musi z nią zostać za wszelką cenę. Wyzna to Marcinowi po powrocie do leśniczówki – że jest gotowa na wszystko, by go zatrzymać.

„M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2