M jak miłość, odcinek 1818: Sylwia rozprawi się z Wernerem. Nie spełni żądań rozpieszczonego Adama - ZDJĘCIA

W 1818. odcinku serialu „M jak miłość” Werner od rana będzie nieznośny

W 1818. odcinku serialu „M jak miłość” okaże się, że rozpieszczony Adam nie potrafi sobie przygotować zupełnie nic do jedzenia – prawnik jest kulinarnie zupełnie niepełnosprawny. Szczytem jego umiejętności będą krakersy z keczupem. Kłótnia zacznie się już w pierwszy sobotni poranek, kiedy zostaną sami – Werner obudzi Sylwię, każąc jej jechać na targi ogrodnicze. Dosłownie zedrze z niej kołdrę, choć Kostecka będzie chciała dłużej pospać i nie będzie mieć ochoty nigdzie jechać:

- Ale ja nie mam teraz ochoty grzebać w ziemi i ganiać z grabiami.

W 1818. odcinku serialu „M jak miłość” Sylwia i Adam pokłócą się o jedzenie

W 1818. odcinku serialu „M jak miłość” rozpieszczony przez panią Olę Werner będzie narzekał od samego rana:

- Odkąd pani Ola pojechała z tą koleżanką nad morze, to w lodówce pusto – powie z wyrzutem.

- I co? Może ja mam z tym coś zrobić? Ja mleko do kawy i do muesli mam - odgryzie się zaczepnie Sylwia.

- Ale ja daleko na mleku nie pociągnę – poskarży się rozżalony Adam.

- Masz samochód, jedź po zakupy. Masz dwie ręce, ugotuj obiad. Ty się zachowujesz jak jakiś rozpuszczony bachor. Ja nie jestem panią Olą i nie będę cię niańczyć – zapowie ostro Kostecka.

- Nie, no ty jesteś stworzona do wyższych rzeczy, księżniczko – Werner odgryzie się z sarkazmem.

- Wiesz co, przegiąłeś. Nigdzie z tobą nie jadę – odpowie urażona do żywego Sylwia. Adam dostrzeże swój błąd i zacznie przepraszać, ale to nie pomoże. „Księżniczka” odwróci się na pięcie i wyjdzie.

W 1820. odcinku serialu „M jak miłość” zazdrosna Sylwia zrobi Adamowi awanturę

W 1820. odcinku serialu „M jak miłość” w willi Wernera zamieszka na kilka dni Viola (Magdalena Waligórska), która swoim zachowaniem doprowadzi Sylwię do białej gorączki. Była więźniarka będzie uwodzić Adama. Kostecka postawi sprawę jasno. Powie partnerowi, że właśnie do tego zmierzają wszystkie jej zabiegi, w tym paradowanie po domu w jej szlafroku.

„M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 08.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2