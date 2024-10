M jak miłość, odcinek 1820: Zazdrosna Sylwia zrobi Wernerowi awanturę. W jego życiu ma być miejsce tylko dla niej

Sylwia nie zniesie Violi w „M jak miłość”

Viola wprowadzi zamieszanie w willi Wernera. Da się we znaki szczególnie Sylwii. Na jej oczach zacznie uwodzić Adama i nazwie go przy śniadaniu... łakomym kąskiem. Wszystko przez to, że lekce sobie ważąc to, że będzie w domu Adama tylko gościem, będzie po nim paradować w samym negliżu. Sylwia tego nie zniesie!

W 1820. odcinku serialu „M jak miłość” Sylwia wybuchnie zazdrością o Adama

Kiedy przyjaciółka pani Oli (Iwona Kolasińska) wyszła z więzienia, Adam postanowił przygarnąć ją na kilka dni, zanim zacznie pracę kierowniczki pensjonatu w siedlisku, którą zaoferowała jej Magda (Anna Mucha). Ale w 1820. odcinku serialu „M jak miłość” Viola nie będzie umiała się zachować jak gość. Stanie się jasne, że będzie chciała uwieść Wernera.

- Zgodziłam się, żeby zamieszkała z nami przez kilka dni, bo nie miała się gdzie podziać... A teraz nie dość, że chodzi półnaga po domu, w dodatku w moim szlafroku, to jeszcze bezczelnie zaczepia cię na moich oczach! - Sylwia w końcu nie wytrzyma i powie Adamowi, co o tym myśli.

- Jeśli zaraz czegoś z tym nie zrobimy, w naszej sypialni zrobi się naprawdę tłoczno! - stwierdzi.

W 1820. odcinku serialu „M jak miłość” Sylwia uświadomi Wernerowi, czego oczekuje od niego Viola

Werner będzie zaskoczony temperaturą wybuchu Sylwii, która będzie naprawdę wysoka, nawet jak na nią.

- Już to sobie wyobrażam: obie panie przepychające się w drzwiach... Pani Ola ze śniadaniem i Viola w tiulach, gotowa wskoczyć ci do łóżka! Widzisz tu gdzieś jeszcze miejsce dla mnie?! - będzie się wściekać prawniczka.

- Ale Viola? Ona cię po prostu próbuje poderwać! - doda jeszcze na koniec. Adam nie będzie wiedział, co odpowiedzieć.

„M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2