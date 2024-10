M jak miłość, odcinek 1820: Kryminalistka Viola terapeutką Andrzeja? Będzie jej słuchał, jak postępować z Magdą - ZDJĘCIA

W 1820. odcinku „M jak miłość” Viola zainspiruje Andrzeja

W 1820. odcinku „M jak miłość”, po omówieniu warunków umowy o pracę Violi Magda (Anna Mucha) zabierze się za pracę w ogrodzie, a Andrzej poświęci się lekturze. Zbierając kubki ze stołu Viola zacznie się przyglądać jego żonie:

- Piękna kobieta. Taka smutna… To przez pana? - zapyta Budzyńskiego, którego bezpośredniość zadanego pytania raczej nie zachwyci.

- Wyjątkowo nie przeze mnie – odpowie surowo.

- Co to ma być? Wymówka? To pan z tym nic nie robi? No niech pan ruszy tyłek i coś wymyśli! No sorry, sorry… U mnie co w sercu, to na języku - Viola jednak zauważy, że trochę się zagalopowała.

- Czasami tak trzeba. Ale wie pani co? Ma pani sto procent racji – nieoczekiwanie przytaknie jej Andrzej spoglądając w kierunku Magdy.

W 1820. odcinku „M jak miłość” Viola zachwyci Andrzeja

W 1820. odcinku „M jak miłość” Andrzej będzie pakował do kosza piknikowego wino i kieliszki, ale Magda znienacka wejdzie do kuchni.

- To dla gości pakuję. Jakby pani Viola zaniosła im flaszkę, to by się potłukło – skłamie Budzyński. Z ogrodu dobiegną ich wrzaski i błagania. Zobaczą Violę nad leżącym mężczyzną, któremu będzie wykręcać rękę.

- Panowie za dużo wypili i poprzewracali leżaki – wyjaśni pracodawcom.

- Profesjonalna ochrona – powie na to Andrzej. Właśnie ją obiecała im Viola wcześniej tego dnia. Swoją interwencją zyska jego wielką aprobatę.

W 1820. odcinku „M jak miłość” Andrzej przygotuje dla Magdy niespodziankę

W 1820. odcinku „M jak miłość” Andrzej zaprowadzi Magdę nad jezioro. Poprosi żonę, by zamknęła oczy:

- Już mogę otworzyć oczy? Już jestem zmęczona. Andrzej, proszę cię.

- Chciałbym, żebyś się zrelaksowała. Nie chciałaś ze mną pojechać w tropiki, to proszę. W końcu mieszkamy w najpiękniejszym miejscu na ziemi – powie Magdzie, która zobaczy butelkę wina i czekające na nich kieliszki. Wszystko przygotowane przez męża, który chciał jej zrobić przyjemność. Dzięki słusznej uwadze Violi!

- Czytasz w moich myślach – Magda podziękuje mężowi.

„M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2