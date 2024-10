M jak miłość, odcinek 1820: Anna wynagrodzi Anicie krzywdy kolejnym drogim prezentem? Budzyńscy będą pod wrażeniem - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Marcin pozna swoją tożsamość! Martyna zrobi wszystko, by namówić go do ucieczki - ZDJĘCIA

W 1820. odcinku serialu "M jak miłość" Anita zapewni matkę o swojej miłości do niej

W 1820. odcinku serialu "M jak miłość" Anna skończy pisać nową książkę, znowu dotyczącą jej własnego życia. Poprzednia nosiła przydługi tytuł „Dzień za dniem. Wyznania niepijącej alkoholiczki. Opowieść o trzeźwieniu. Szczere wyznania kobiety, która przez nałóg straciła wszystko”. W nowej napisała o nauce płynącej z błędów i wykorzystywaniu drugiej szansy, jaką daje los. Razem z Anitą wybiorą się na spacer, by o niej porozmawiać:

- Nie wiem tylko, jak ją odbierzesz. Jest dość osobista – powie ostrożnie Lerman.

- Jedną przeczytałam i nie było tak źle – stwierdzi jej córka.

- W zasadzie cały czas opowiadam o tym samym. Ciągle wracam do tego, od czego cały czas chcę uciec. Bo to nie są dobre wspomnienia.

- Ale tylko wspomnienia. Masz to za sobą. Jesteś w zupełnie innym momencie.

- To tylko dzięki tobie. Jedna myśl trzymała mnie przy życiu. Jeśli się z tego nie wyrwę, nigdy nie będę miała szansy prosić cię o wybaczenie. Bardzo cię kocham, córeczko.

- Ja ciebie też.

W 1820. odcinku serialu "M jak miłość" Anna podaruje Anicie samochód

W 1820. odcinku serialu "M jak miłość" Anna sprawi Anicie ogromną i bardzo drogą niespodziankę. Poranna kłótnia między nią a Kamilem o jego zarysowane auto szybko odejdzie w niepamięć, bo jego ukochana dostanie od matki… samochód. Anna kupi je z zaliczki na kolejną książkę i oszczędności.

- Tylko ty dałaś mi siłę i motywację do walki – powie córce wręczając jej pudełeczko z kluczykami.

W 1820. odcinku serialu "M jak miłość" Anita pochwali się nowym samochodem w siedlisku

W 1820. odcinku serialu "M jak miłość" Anita i Kamil pojadą do siedliska jej nowym samochodem. Gryc wyprowadzi ją z równowagi - znowu - głupim wtrącaniem się do jej sposobu prowadzenia auta, co skończy się tym, że zostanie z niego wyrzucony i będzie musiał dotrzeć do Magdy i Andrzeja na piechotę. Po drodze będzie miał czas, by ochłonąć, więc zerwie dla ukochanej piękne kwiaty. A sam samochód zrobi na Budzyńskich ogromne wrażenie:

- Piękny! Pod kolor sukienki – zauważy Andrzej.

Anita da się udobruchać bukietem i Kamilowi kamień spadnie z serca.

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2