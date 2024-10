M jak miłość, odcinek 1825: Viola znowu wtrąci się w życie Budzyńskich. Przez nią oboje trafią do szpitala

Dzięki Violi Andrzej wpadł na pomysł romantycznego pikniku z żoną w 1820. odcinku „M jak miłość”

W 1820. odcinku „M jak miłość” Viola zauważyła, że Magda jest smutna i powiedziała o tym Andrzejowi. Zapytała wprost, czy to przez niego. Budzyński zaprzeczył, ale to nie zakończyło jej śledztwa:

- Co to ma być? Wymówka? To pan z tym nic nie robi? No niech pan ruszy tyłek i coś wymyśli! No sorry, sorry… U mnie co w sercu, to na języku.

Andrzej nieoczekiwanie przyznał jej rację, a potem przygotował dla Magdy uroczy piknik-niespodziankę nad jeziorem.

W 1825. odcinku „M jak miłość” Viola nie dotrzyma tajemnicy

W 1825. odcinku „M jak miłość” wiele się zmieni z powodu obecności i pracy Violi w pensjonacie Budzyńskich. Była kryminalistka już została doradczynią Andrzeja w kwestii jego relacji z żoną, a teraz wtrąci się w ich sprawy związane ze zdrowiem. Rankiem Magdzie będą dolegać, między innymi, zawroty głowy i duszności i podejmie decyzję o wizycie w klinice kardiologicznej. By nie stresować męża okłamie go, że umówiła się z Kingą (Katarzyna Cichopek). Poprosi Violę, by dochowała tajemnicy i nic nie mówiła Andrzejowi.

W 1825. odcinku „M jak miłość” Viola przyczyni się do ataku serca Andrzeja

W 1825. odcinku „M jak miłość” Viola początkowo postanowi być dyskretna, ale będzie się biła z myślami. Uzna, że Magdzie powinien jednak towarzyszyć w klinice Andrzej i postanowi powiedzieć mu prawdę:

- Walczę ze swoim sumieniem. Ale dobra, jadę z tym koksem - już trochę z wami mieszkam, jesteście dla mnie najbardziej zakochaną, szczęśliwą parą, jaką znam. Myślałam, że takie uczucie zdarza się tylko w filmach albo w powieściach. A ten wyjazd pani Magdy do koleżanki to ściema. Zwykła przykrywka. Pana żona jedzie do kliniki, bo źle się czuje. Ale nie może mnie pan zdradzić, bo wyjdę na szpicla.

Viola będzie mieć dobre intencje, ale – jak wiadomo – piekło jest nimi wybrukowane. Andrzej pojedzie z Magdą i tak, jak przewidywała, zestresuje się i dostanie ataku serca. Jego utratę przytomności spowoduje ostra niedomykalność zastawki mitralnej. Taką diagnozę męża Magda usłyszy na miejscu. Konieczna będzie operacja.

„M jak miłość" odcinek 1825 - poniedziałek, 04.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2