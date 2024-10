M jak miłość, odcinek 1824: Martyna przerażona utratą Marcina! Zdobędzie się na desperacki krok - ZDJĘCIA

Martyna poczuła wyrzuty sumienia w 1822. odcinku "M jak miłość"

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna wiedząc już, że Marcina szuka jego dziewczyna, poczuła się winna, że nic mu o tym nie powiedziała. Dlatego stwierdziła, że „jest złym człowiekiem bez serca i sumienia”, ale na tym urwała, ciesząc się wspólnym popołudniem nad jeziorem. Chodakowski nie wziął jej słów poważnie, orzekł, że Wysocka jest zmęczona.

Martyna wyzna Marcinowi prawdę o nim w 1824. odcinku "M jak miłość"

W 1824. odcinku "M jak miłość" Martyna pozwoli Marcinowi odejść. Nie będzie mogła znieść myśli o tym, że go okłamuje nie mówiąc mu prawdy o tym kim jest i kto go poszukuje. Tak wiele mu przecież zawdzięcza – dzięki niemu znowu będzie leczyć, dzięki niemu przestała pić. Kocha go prawdziwą miłością, więc zrobi dla niego to, co najlepsze dla niego, nie dla niej.

W 1824. odcinku "M jak miłość" Marcin pozna swoje imię

W 1824. odcinku "M jak miłość" Martyna poinformuje Marcina, że wypłaciła oszczędności z banku i zamierza zlecić sprzedaż leśniczówki, a oni powinni razem wyjechać. Wbrew jej nadziei Chodakowski nie zgodzi się na to:

- Niewiedza jest ucieczką. Potem gdzieś wyjedziemy, jak będę mógł.

Poprosi Wysocką, by pomogła mu odnaleźć bliskich. Odmowa wspólnej ucieczki, która – jak Martyna będzie dobrze wiedzieć – będzie równoznaczna z rozstaniem, bo odnalezienie jej ukochanego będzie już tylko kwestią czasu, uświadomi jej, że to już koniec. Słysząc jego słowa poczuje się źle, poczuje, że przegrała. Wymówi się koniecznością położenia się do łóżka, ale wydobędzie z szafy ukrytą w ubraniach butelkę brandy. Zdąży jednak upić tylko łyk, bo odnajdzie ją Marcin – to będzie ratunek w ostatniej chwili! Przytuli ją i oboje ponownie wyznają sobie miłość.

- Masz na imię Marcin i jesteś prywatnym detektywem. Masz byłą żonę i dwójkę dzieci. I obecną partnerkę, która ma na imię Kama. Twoja rodzina i przyjaciele szukają cię od miesięcy. Jesteś dobrym człowiekiem, nie zrobiłeś nic złego. Nie masz nic na sumieniu. Nie mówiłam co, bo nie chciałam cię stracić. Przepraszam – powie mu z placzem.

- Marcin. Mam na imię Marcin...

Co będzie bardziej desperackie w przypadku Martyny - powrót do picia czy telefon do Kamy i rychłe rozstanie? Każda z tych opcji jest równoznaczna z stratą…

„M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2