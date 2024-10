M jak miłość, odcinek 1828: Pijani Franka i Piotrek rzucą się sobie w ramiona! Fatalne skutki wesela Zduńskich - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Jakub dotrze do domu Martyny, ale Marcin nie wpuści go do środka! Ukryje się przed Karskim - ZDJĘCIA, WIDEO

Franka i Paweł rzucą się sobie w ramiona w 1828 odcinku "M jak miłość"?! Dojdzie do szokującej zdrady góralki z mężem Kingi?! Tego nikt się nie spodziewa, bo przecież Piotrek to brat bliźniak Pawła, z którym ma bardzo dobre relacje. Co prawda, jakiś czas temu w "M jak miłość", kiedy prawnik przebywał w USA, Kinga z bratem bliźniakiem mocno się do siebie zbliżyli. Można było zauważyć, że Paweł nieco zauroczył się w zaradnej i dobrej Kindze. Na szczęście do przekroczenia granic nie doszło, a niedługo potem Paweł zbudował relację z Franką. Temat dziwnych zalotów Pawła do Kingi został zamknięty. W 1828 odcinku "M jak miłość" sytuacja się odwróci!

Franka z Piotrkiem z przerażeniem odkryją, czego dopuścili się w nocy

Całe zamieszanie weselne rozkręci się wokół szalonego Gutowskiego (Piotr Majerczyk), który niedługo przed ceremonią ogłosi, że wszystko odwołuje. Na szczęście emocje opadną, do ślubu dojdzie, ale Kinga, Franka, Piotrek i Paweł będą mieli sporo kłopotów, by w ogóle dojechać do Bukowiny. Od początku doznają uczucia pecha, a potem sytuacja zmieni się w koszmar.

Ranek po weselu w 1828 odcinku "M jak miłość" to istna katorga dla braci i ich żon. Wstaną obolali, pokiereszowani i z bólem głowy. Kiedy do Franki i Piotrka zacznie dochodzić, co nawyprawiali w nocy, zrobi się jeszcze mniej przyjemnie.

Będzie zdrada Franki z Piotrkiem?

Chociaż to trudne do uwierzenia, Franka z Piotrkiem przyznają się sami przed sobą, że przesadzili. W 1828 odcinku "M jak miłość" miny im zrzedną, kiedy zaczną wspominać rzucanie się sobie w ramiona. Czy zostanie przekroczona granica i faktycznie dojdzie do pocałunku lub - co gorsza - wylądują w łóżku?! Na obrót sprawy trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne, Franka z Piotrkiem będą mieli ogromne wyrzuty sumienia. Oby to nie rozbiło ich małżeństw.