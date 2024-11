M jak miłość, odcinek 1831: Nie będzie związku Natalii z Adamem. Karski nie będzie nagrodą pocieszenia

„M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” nie będzie romansu Adama z Natalką

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Adam podejmie przełomową decyzję. Przez wiele miesięcy obserwował Natalkę, która coraz bardziej mu się podobała. Jego zainteresowanie niosło ze sobą duże ryzyko, ponieważ Mostowiakówna jest przecież jego podwładną. Ich relacja – gdyby się rozwinęła w romans – byłaby nieodpowiednia, bo oboje są pracownikami jednej firmy. W dodatku to komisariat policji! I Adam jest szefem Natalki. W normalnych warunkach jedno z nich musiałoby się przenieść do innej komendy.

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Adam zrezygnuje z Natalki

Ale w 1831. odcinku serialu „M jak miłość” nie to chyba będzie stało za decyzją Karskiego rezygnacji z tego związku, zanim w ogóle się zaczął. W 1821. odcinku serialu „M jak miłość” Natalka zgodziła się na randkę z Adamem pod wpływem jego słów, by „zamknąć drzwi na głucho i ruszyć dalej”, by „klin klinem” wybić stare uczucia z głowy – takie, z których nic nie będzie. Adam zauważy, że nie ma u Natalki żadnych szans, bo ona myśli tylko o Lisieckim. To szwagrem jest w dalszym ciągu zainteresowana, a on – Karski – nie budzi w niej żadnych emocji. Nie będzie więc chciał być dla nieszczęśliwie zakochanej kobiety nagrodą pocieszenia. Zrezygnuje z prób podboju Natalki, zwłaszcza że, jak mu kiedyś powiedziała, Bartek nigdy nie będzie jej obojętny.