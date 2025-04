M jak miłość, odcinek 1869: Mateusz przy grobie Lucjana wyjawi Barbarze całą prawdę. Tak wygląda teraz jego życie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1865: Kasia nie da rady cieszyć się Mariuszem, bo zjedzą ją wyrzuty sumienia. Odejście od Jakuba to błąd? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Skryty i tajemniczy Mateusz dopiero w 1869 odcinku "M jak miłość" przyzna się Barbarze, jak tak naprawdę wygląda jego życie. Ostatnio chłopak podzielił się informacjami o rozpoczęciu studiów, w czym wspiera go Marek (Kacper Kuszewski). Nie wchodził jednak w szczegóły życia zawodowego czy prywatnego. Każdy z rodziny wie przecież, że młody Mostowiak nie lubi za dużo mówić, w szczególności o sobie. Dopiero w 1869 odcinku "M jak miłość" wyjaśni babci nieco więcej.

Ważna rozmowa Mateusza z Barbarą przy grobie zmarłego Lucjana

Mostowiak dołączy do babci, która pójdzie odwiedzić grób zmarłego męża. Seniorka lubi pisać do niego listy, opowiadać mu o tym, co wydarzyło się w życiu bliskich. Tym razem skupi się na Mateuszu.

- Zobacz, Lucek, kogo dziś przyprowadziłam... Twój wnuk! Studiuje lotnictwo na Wojskowej Akademii Technicznej... - cytuje portal światseriali.interia.pl.

- Lotnictwo i kosmonautykę... - wtrąci Mateusz.

- No widzisz. To teraz tobie powiedział więcej niż mnie.

- Zawsze lepiej radziłem sobie z maszynami niż z ludźmi. Mam to po dziadku... - przyzna Mateusz. - Pamiętam, jak razem rozłożyliśmy i złożyliśmy radio. Miałem wtedy sześć czy siedem lat... - doda.

- Uwierzyłbyś, Lucek? Nasz mały Mateuszek... A teraz dorosły mężczyzna. Student... - nie trudno zauważyć, że Barbara będzie niesamowicie dumna z wnuka.

- Dopiero po pierwszym semestrze... - wtrąci skromnie syn Marka.

- A co, to się nie liczy? Liczy się! Student! I żołnierz.

Mateusz szczerze opowie Mostowiakowej o swoim dniu

- No, to teraz opowiadaj! Powiedz mi, jak wygląda wasz dzień, co robicie, jakie macie zajęcia na tej twojej akademii... O której wstajesz? - ciekawa seniorka będzie chciała wiedzieć wszystko.

- Wcześnie. O piątej czterdzieści pięć...

- Naprawdę? Biedaku, a ty zawsze byłeś takim śpiochem!

- I się skończyło... Potem mamy poranną zaprawę, czyli biegi w terenie. Codziennie dwa kilometry...

- Codziennie?

- Tak. A później to już standard - toaleta, śniadanie, apel... No i wykłady, zajęcia. I tak od poniedziałku do piątku.

- I mieszkasz w akademiku, tak?

- W akademiku dla studentów WAT-u. Mamy salę ćwiczeń, salę do sportów walki, siłownię, bieżnię, wszystko, czego tylko dusza zapragnie...

Barbra zapyta wnuka o Lilkę

Chociaż w życiu naukowo-zawodowym Mateusza będzie ewidentny progres, Barbara z chęcią dowie się czegoś na temat perypetii prywatnych wnuka. Dotąd nic nie wspominał o jakiejś miłości, dziewczynie, z którą mógłby się spotykać. Mostowiakowa postanowi przypomnieć wnukowi o Lilce.

- A powiedz mi... Masz jeszcze kontakt z Lilką? Była tu jakiś czas temu u mamy, pytała o ciebie... - zagai Barbara w 1869 odcinku "M jak miłość", ale wnuk szybko utnie temat.

- To zamknięta sprawa, babciu. Próbowaliśmy jeszcze raz, ale nic z tego nie wyszło. I nie mam do Lilki żalu o przeszłość. Oboje byliśmy wtedy bardzo młodzi, naiwni... Po prostu skończyło się i tyle. Nie chcę do tego wracać. Zresztą mamy tyle zajęć, że na nic innego nie mam ani czasu, ani energii! - wyjaśni Mateusz. Z jego słów będzie się dało wywnioskować, że chyba póki co jego serce nie jest zajęte.