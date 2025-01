M jak miłość, odcinek 1843: Śmierć Doroty w USA? Detektyw przekaże Bartkowi, że Dorota nie żyje!

M jak miłość, odcinek 1843: Do życia Barbary powróci dawna znajomość. Jan zrobi coś, co roztopi jej serce - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek nie będzie miał żadnych pozytywnych wieści od wynajętej agencji detektywistycznej – poza informacją, że chora na oponiaka żona przebywa w USA. Nie będzie wiedział, co właściwie dalej robić. Tomasz (Ziemowit Wasielewski) poradzi mu zaprzestanie poszukiwań, bo wie, że Dorota się nie odnajdzie, jeśli sama tego nie zechce. Pijany Bartek dowie się od onkologa (Jarosław Witaszczyk) Doroty, który ją leczył, że już kiedy wypisała się ze szpitala, jej stan był beznadziejny.

W 1843. odcinku „M jak miłość” Bartek będzie przeżywał koszmar

W 1843. odcinku „M jak miłość” Bartek wciąż będzie przeżywał gehennę. To nie prawda, że brak wieści o najbliższej osobie jest lepszy od złej wiadomości – jest równie zły. W jego głowie będą się kłębić czarne myśli przeplatane przebłyskami nadziei. Może Dorota się nie odzywa, bo szykuje mu fantastyczną niespodziankę? Leczy się i przyjedzie zdrowa, a on padnie jej do stóp? Po kilku wyrzutach, że go egoistycznie zostawiła samemu sobie i zniknęła bez śladu...

W 1843. odcinku „M jak miłość” Bartek dowie się, że Dorota prawdopodobnie nie żyje

W 1843. odcinku „M jak miłość” Bartek dostanie wiadomość od międzynarodowej agencji detektywistycznej, której zlecił poszukiwania Doroty. Jej detektywi szukają jej w każdym szpitalu i hospicjum w Europie i USA. Okaże się, że Dorota była w Nowym Jorku, a potem ślad się po niej urwał. Nie zostanie znaleziony żaden dokument świadczący o jej zgonie, ale agencja przekaże mu, że jego żona prawdopodobnie nie żyje...