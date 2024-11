M jak miłość, odcinek 1835: Bartek upadnie na samo dno po ucieczce Doroty! Upije się i wda w bójkę jak pospolity łobuz

M jak miłość, odcinek 1833: Marcin zdruzgotany kłamstwem Martyny. Nie pogodzi się z tym, że już go nie chce!

„M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835. odcinku „M jak miłość” Bartek załamie się po zniknięciu Doroty

W 1835. odcinku „M jak miłość” Bartek będzie całkowicie załamany brutalnym pożegnaniem się z nim Doroty i jej całkowitym, kompletnie nieoczekiwanym zniknięciem z jego życia. Sposób, jaki jego żona wybierze, by – niezatrzymywana - go opuścić, będzie okrutny. Po ceremonii ślubnej Dorota po prostu go uśpi i wyjedzie. Bartek z pewnością nie zasłużył na takie traktowanie, na taką odpłatę za swoją miłość i miesiące opieki nad chorą narzeczoną. Dzień po ślubie będzie najgorszym w jego życiu.

W 1835. odcinku „M jak miłość” Bartek zostanie wpakowany do celi za pijacką burdę i napaść na Adama Karskiego

W 1835. odcinku „M jak miłość” Lisiecki spróbuje się czegoś dowiedzieć od Tomasza, o którym będzie wiedział, że pomógł milionerce w ucieczce. Poprosi też o pomoc Natalkę (Dominika Suchecka), w końcu policjantkę, w namierzeniu żony. Ale psychicznie będzie wrakiem człowieka. Zapije smutki w lokalnym barze, po czym wda się w burdę. Potem, pijany i agresywny, zaatakuje Adama Karskiego. Napaść na policjanta to najszybszy sposób na to, by wylądować za kratkami i tak się właśnie stanie. Bartek znowu zostanie aresztowany...