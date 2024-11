M jak miłość, odcinek 1835: Natalka znowu da się wciągnąć w sprawy Bartka. Będzie jego ostatnią deską ratunku po ucieczce Doroty

„M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835. odcinku serialu „M jak miłość” Bartek poprosi Natalkę o pomoc

W 1835. odcinku „M jak miłość” Natalka, która zdaje sobie sprawę z bezsensu swojej miłości do byłego szwagra, znowu znajdzie się w samym centrum jego problemów. I to ogromnych, bo po ucieczce Doroty po ich skromnym ślubie, ale przed nocą poślubną - kiedy wsypie mu do kieliszka środek nasenny - Bartek kompletnie się rozsypie. Żona poprosi go w liście – będącym ostatnią wiadomością do niego – by jej nie szukał, że wyjeżdża za granicę dzięki pomocy przyjaciół i nie chce, by się z nią kontaktował. Nie chce, by patrzył, jak umiera na raka. Sposób, w jaki Dorota z nim postąpi, jak będzie myśleć tylko o swoich uczuciach, a nie jego, będą dla niego ciosem. Lisiecki zwróci się o pomoc do dwóch osób. Do Tomasza, wiedząc, że pomógł Dorocie w wyjeździe z kraju. I do Natalki, która jest przecież policjantką. Będzie ją prosił o pomoc w odnalezieniu żony. Ale co będzie mogła zrobić Mostowiakówna w takiej sytuacji? Dorota jest dorosłą osobą, która podejmie świadomą decyzję i poinformuje o niej męża. Policja nie może w takiej sytuacji wszcząć poszukiwań. Ale mógłby to zrobić prywatny detektyw. Czy Bartek takiego wynajmie? Może będzie nim Marcin (Mikołaj Roznerski) …?

Adam zrezygnuje z romansu z Natalką w 1831. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Adam (Patryk Szwichtenberg), który liczył na uczuciową relację z Natalką, zrezygnuje z niej, zanim jeszcze do czegokolwiek między nimi dojdzie. Karski zrozumie, że nie ma u niej żadnych szans, bo jego podwładna myśli tylko o Bartku i nie potrafi się otrząsnąć z nieszczęśliwej miłości do niego.