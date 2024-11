M jak miłość, odcinek 1832: Dima na dobre porzuci marzenia o Magdzie. Zakocha się w Julii i dostanie zgodę Nadii!

„M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 02.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1832. odcinku „M jak miłość” Dima uzyska aprobatę Nadii dla swojego związku z Julią

W 1832. odcinku „M jak miłość” Julia i Dima zdobędą bardzo solidnego i ważnego sprzymierzeńca dla swojej rodzącej się relacji. Będzie nim córka lekarza, Nadia. Dziewczynka szybko zauważy iskrę ogromnego zauroczenia, jakie powstało między jej tatą a Malicką już wtedy, kiedy prawniczka zauważyła ich na poboczu drogi i podwiozła do Gródka. Dima jechał wtedy z dzieckiem na wakacje na Mazury i tak zaczęła się wtedy ich znajomość. Mama Nadii zginęła tragicznie. Powodem jej śmierci był wybuch bomby w Kijowie. Dima do tej pory wyrzuca sobie, że nie zdołał ochronić swojej żony. Wspomni o tym właśnie w 1832. odcinku „M jak miłość”, kiedy niespodziewanie do kawiarni, w której będzie z córką, wpadnie Malicka z Sylwią (Hanna Turnau). Oboje bardzo się ucieszą z nieoczekiwanego spotkania i w nagłym przypływie emocji wymienią się tragicznymi wydarzeniami ze swojego życia. Przy okazji umówią się też na wieczór. Czy Nadia rzeczywiście zobaczy w Julii kobietę, która będzie w stanie zastąpić jej zmarłą mamę? Przekonamy się już wkrótce...

Dima już nie będzie marzył o Magdzie w serialu „M jak miłość”?

Dima być może już wcześniej wyleczyłby się z zauroczenia Magdą, gdyby Budzyńska nie zatrzymała go, kiedy chciał wracać na front. Przekonała go wówczas, by nie opuszczał Siedliska. Jej słowa „zostań ze mną” zinterpretował jako szansę na rozwój jej uczuć w stosunku do niego. Ale w końcu, kiedy przechadzał się po ogrodzie i zauważył Magdę w łazience, spojrzał na nią. Spostrzegł to Andrzej i rzucił się na niego. Jeszcze tej samej nocy Dima opuścił dom Budzyńskich…