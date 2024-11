M jak miłość, odcinek 1832: Sylwia nie pozwoli Julii na związek z Dimą? Spróbuje ją do niego zniechęcić

W 1832. odcinku „M jak miłość” Julia i Dima zbliżą się do siebie

W 1832. odcinku „M jak miłość” Julia wybierze się z Sylwią do kawiarni. Będzie tam Dima z Nadią. Między nim a Malicką niespodziewanie dojdzie do bardzo szczerej rozmowy. Oboje poczują nagle, że muszą się sobie zwierzyć z tragedii, jakie ich spotkały. Dima opowie Julii nie tylko o swoich doświadczeniach lekarza frontowego, ale i o śmierci żony Ołeny, która zginęła od wybuchu bomby w Kijowie. Sama przyzna, że też kogoś straciła. Będzie mieć na myśli utratę dziecka, które zmarło podczas porodu. Była w ciąży z Andrzejem Budzyńskim (Krystian Wieczorek), ale atmosfera kawiarni i to, że tylko na chwilę zostaną sami, nie ułatwi dalszych, szczegółowych zwierzeń. Na to przyjdzie czas… już wieczorem tego samego dnia!

W 1832. odcinku „M jak miłość” Sylwia przestrzeże Julię przed związkiem z Dimą

W 1832. odcinku „M jak miłość” Julia zaplanuje wieczorne spotkanie z Dimą. To chyba będzie już randka… Ale przeciwna niej będzie Sylwia, która postanowi odwieść przyjaciółkę od pomysłu związania się z ukraińskim lekarzem, wdowcem z dzieckiem:

- Dobrze wiesz, jak skomplikowana jest ta sytuacja, trzymaj się od tego jak najdalej! Proszę cię...

Ale uparta Malicka będzie chyba zdecydowana przynajmniej sprawdzić, co może wyniknąć z randki.

(wypowiedź za: Swiatseriali.interia.pl)

Nic nie wyszło z zacieśnienia relacji Julii i Rotkiewicza

Marek (Aleksandar Milićević) przetrwał żałobę po żonie i córce dzięki Julii. Tak właśnie mówił Magdzie (Anna Mucha) w Siedlisku przed kilkoma miesiącami. Malicka rzeczywiście bardzo pomogła Rotkiewiczowi, ale wycofała się z relacji, kiedy zauważyła, że Marek wciąż jeszcze mocno rozmyśla o swoim tragicznie zakończonym małżeństwie.

„M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 02.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2