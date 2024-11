M jak miłość, odcinek 1832: Dima zrozumie, że Nadia kocha Budzyńskich bardziej niż jego. Nie ucieszy się z wyjazdu z nim nad morze - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1833: Powrót Marcina do agencji. Zmusi Jakuba, by zdradził mu szczegóły śledztwa w sprawie porwania i Roberta - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 02.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1832. odcinku „M jak miłość” Dima pozazdrości Budzyńskim ich relacji z Nadią

W 1832. odcinku „M jak miłość” Dima z Nadią wrócą z wyjazdu na Mazury. Dziewczynka już nie będzie mogła się doczekać spotkania z Magdą. Da temu wyraz jeszcze w samochodzie, kiedy Budzyńska zadzwoni do jej ojca. Po powrocie będzie miała dla Magdy i Andrzeja (Krystian Wieczorek) – który wyjdzie ze szpitala po operacji serca – specjalny rysunek, na którym sportretuje siebie, ich i tatę. Nazwie go „Moja rodzina”. A kiedy Budzyńscy przyjadą, rzuci się z powitaniem, mocno się do nich tuląc. Będą zachwyceni dziełem Nadii i obiecają jej, że zawiśnie w salonie. Andrzej nazwie go nawet „portretem rodzinnym”. Dima zapowie:

- Chcę przed powrotem do Ukrainy spędzać więcej czasu z Nadią.

W planach będzie dłuższy wyjazd nad morze. Dziewczynka znowu przytuli się do Budzyńskich, a Dima spojrzy na to ze smutkiem i zazdrością. Czy zrozumie, że powoli traci córkę zostawiając ją pod opieką „cioci” i „wujka” ciągle, stale i na zbyt długo…?

Dima przestanie marzyć o Magdzie i zauroczy się Julią w 1832. odcinku „M jak miłość”

W tym samym, 1832. odcinku „M jak miłość”, Julia (Marta Chodorowska) i Dima spotkają się ponownie. Wcześniej Malicka podwiozła córkę i ojca na Mazury, a tym razem natkną się na siebie przypadkiem w kawiarni. Okaże się, że mała bardzo lubi Julię. Dziewczynka dostrzeże też, że jej tata bardzo polubił prawniczkę.