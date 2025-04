M jak miłość, odcinek 1865: Jakub zrezygnuje z Kasi! Przyłapie ją z Mariuszem i zgodzi się na rozwód bez jej winy - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1865: Kasia nie będzie już cieszyć się życiem z Mariuszem, bo dopadną ją wyrzuty sumienia. Odejście od Jakuba to błąd? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1865: Niezwykła noc Jakuba i Martyny! Będzie chciał, by została z nim w leśniczówce na dłużej - ZDJĘCIA, WIDEO

Czy będzie rozwód Kasi i Jakuba w "M jak miłość"?

Rozwód Kasi i Jakuba w 1865 odcinku "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 14.04.2025, w TVP2) nie będzie jeszcze przesądzony, ale dla Karskiego stanie się jasne, że ich małżeństwo się skończyło. Bo skoro Kasia zakochała się w Mariuszu, to znaczy, że jej miłości do niego nic już nie zostało. Detektywowi z trudem przyjdzie to zaakceptować, ale walkę o niewierną żonę nie będzie wchodziła w grę.

Szczęście Kasi i Mariusza, którego Jakub stanie się świadkiem w 1865 odcinku "M jak miłość" będzie tak bardzo razić go w oczy, że nie tylko nie zniesie widoku żony z innym, ale także nie poradzi sobie z myślą, że przy nim ukochana nie była taka promienna i radosna.

Jakub nie będzie walczył o Kasię po 1865 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość. Kasia w ciąży, a Jakub będzie z Martyną? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jakub sam sobie zadaje pytania, czy walczyć dalej, czy odpuścić. Niestety jest na straconej pozycji. Tam są dwie osoby zdecydowane, żeby iść w jednym kierunku, a Jakub pozostaje na uboczu. Dla Jakuba ta sytuacja to jest koniec świata. Rozpada się na kawałki. Chce się gdzieś zaszyć, uciec, odciąć od całego świata - wyjaśnił Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu jak miłość".

Jakub w 1865 odcinku "M jak miłość" zacznie pić w leśniczówce Martyny

Kryjówką Jakuba przed światem w 1865 odcinku "M jak miłość" stanie się leśniczówka Martyny, w której mieszkał już przez miesiąc po tym jak Kasia od niego odeszła. Teraz Karski znów ukryje się w leśnej głuszy, gdzie będzie topił smutki w alkoholu.

Kompletnie pijanego, przybitego Jakuba w 1865 odcinku "M jak miłość" znajdzie Martyna, która świadomie podejmie się ratowania Jakuba. Sama jest alkoholiczką, zaczęła pić po śmierci męża, więc Jakub powieli schematy, które ona dobrze zna, bo sama robiła dokładnie to samo, by nie czuć bólu po stracie ukochanej osoby. - To nie jest dobre rozwiązanie. Nie popełniaj mojego błędu - poradzi Jakubowi Martyna.

- Martyna widzi w jakim kryzysie jest Jakub. Wyciąga do niego pomocną dłoń. Próbuje go postawić na nogi. Martyna zdaje sobie sprawę z tego, jak nisko człowiek może się stoczyć - dodał Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Tak przebiegnie rozwód Kasi i Jakuba w "M jak miłość"?

Cierpienie Jakuba w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wcale nie wyleczy go z miłości do Kasi. Nadal będzie kochał żonę i będzie mu zależało na jej szczęściu. Dlatego niedługo potem zgodzi się na rozwód na warunkach Kasi. - Bez orzekania o winie! Kredyt i dom dzielimy na pół - poleci swojemu prawnikowi.

Czy Jakub podtrzyma swoją decyzję o rozwodzie z Kasią, gdy w 1867 odcinku "M jak miłość" dowie się, że żona jest w ciąży i to może być jego dziecko? To się wyjaśni niebawem.